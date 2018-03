Toscana Aeroporti un modello di speculazione e sfruttamento

Sosteniamo lo sciopero che si svolgerà domani da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Aeroporti contro il piano delle esternalizzazioni che si sta per mettere in atto. A fronte di utili da capogiro e un traffico in continuo espansione, la società guidata da Marco Carrai ha come primo pensiero quello di ridurre il costo del lavoro e i diritti dei suoi dipendenti. Questo non è altro che il risultato della privatizzazione e successiva fusione delle due società aeroportuali – pisana e fiorentina – che Matteo Renzi e il Partito Democratico, a livello nazionale e con le maggioranze di centrosinistra che sostengono in Regione Enrico Rossi e a Pisa Marco Filippeschi, hanno portato avanti in questi anni. Ma purtroppo al peggio non c’è mai fine. Oggi, infatti, il Comune di Pisa e la Regione Toscana sono supini sulle scelte della parte privata e in tutti questi mesi hanno avallato il piano delle esternalizzazioni che solo su Pisa riguarda 500 lavoratori che vedranno decurtato significativamente il loro salario. Dal mese di ottobre ad oggi, infatti, i soci pubblici non si sono neppure mai incontrati per affrontare l’argomento, scegliendo con chiarezza di difendere gli interessi privati e non quelli dei lavoratori e delle lavoratrici.