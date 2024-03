𝐈𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: 𝐫𝐢𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 𝐜𝐮𝐛𝐢 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐔𝐧𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐚

Il complesso del Santa Chiara, la ex-caserma Artale, il vecchio dipartimento di Chimica in via Risorgimento, il dipartimento di Biologia in via Volta che si trasferirร a Cisanello, lโ€™ex sede dellโ€™Apes in via Fermi, il Palazzo dei Trovatelli e il complesso del’ex convento di San Vito nella vetrina di vendite del Demanio Pubblico: nel raggio di poche centinaia di metri dall’area UNESCO del campo dei Miracoli, si trovano migliaia di metri cubi vuoti in svendita o oggetto di grandi progetti di speculazione da parte di privati con lโ€™assoluto benestare del Comune di Pisa. E l’elenco continua in zona San Francesco con spazi di proprietร pubblica come Mattonaia, Asilo Coccapani e Limonaia abbandonati e messi in vendita lasciando un vuoto materiale e di funzioni sociali importantissime.

Come abbiamo denunciato in tutti questi anni e come รจ emerso chiaramente all’assemblea promossa dall’amministrazione sul Piano Operativo Comunale nella zona di Tramontana Centro, manca volutamente da parte della Giunta una pianificazione pubblica che guardi al futuro e risponda allโ€™emergenza climatica, ambientale e sociale della nostra cittร . Un vuoto di indirizzo lasciato colpevolmente dalla destra cittadina che ha come unica conseguenza il permesso agli investitori privati di fare il massimo profitto in queste aree, valorizzare la rendita immobiliare e generare meccanismi finanziari che non hanno alcuna ricaduta positiva sul territorio e la cittadinanza, accelerando anzi la desertificazione della cittร e la sua turistificazione che dร poco lavoro e di scarsa qualitร .

Ancora una volta non c’รจ nessun confronto e confronto con gli altri enti della cittร , a partire dallโ€™Universitร , per sviluppare una seria strategia sul futuro di spazi cruciali come le aree di Chimica e Biologia o i Dipartimenti di Fisiologia e Igiene nei pressi di Porta San Zeno, con il rischio concreto che lโ€™Ateneo Pisano sia lasciato solo a โ€œfare cassaโ€ senza un confronto pubblico sulle funzioni che sarebbero utili per la cittร .

Al progetto di privatizzazione della ex caserma Artale, pensato dalla giunta Filippeschi e realizzato da quella Conti, abbiamo contrapposto โ€œDegentrify Pisaโ€, un percorso di co-progettazione con la cittadinanza: รจ stato ignorato nella sostanza.

Il rischio รจ che su scala ancora piรน grande questo avvenga per il Santa Chiara, in cui la proposta della destra di realizzare un Palacongressi non รจ solo un errore grave, ma รจ la porta per la speculazione in un’area unica: rilanciamo lโ€™urgenza di una strategia pubblica su cosa devono diventare quest’area e tutti gli spazi vuoti nel loro insieme e quale deve essere il loro ruolo nel tessuto urbano cittadino. Strategia che deve essere definita dal Comune attraverso un preventivo ed irrinunciabile percorso reale di partecipazione che coinvolga la cittadinanza, lโ€™Universitร , lโ€™Azienda Regionale per il Diritto allo studio e le altre forze politiche, sociali, economiche, culturali della cittร , fissando i requisiti irrinunciabili, le condizioni, le destinazioni per rispondere ai bisogni sociali e pubblici sempre piรน forti e sottraendosi agli interessi speculativi che seguono solo logiche di mercato: le assemblee sul POC sono una farsa, dove richieste puntuali di chi interviene – scuole, asili, edilizia popolare, spazi aggregativi e culturali, aree verdi, un presidio sanitario – rimangono senza risposta.

Eโ€™ indispensabile ripensare lo spazio urbano e la mobilitร per ridurre lโ€™impatto ambientale e il consumo di suolo: uno degli obiettivi fondanti dei piani di recupero per queste aree deve essere quello di creare spazi verdi e percorsi pubblici per contrastare il cambiamento climatico: al contrario, assistiamo ad una perenne contrattazione privata.

No ad una cittร incentrata su un turismo che genera lavoro povero, precarietร , sfruttamento e rende invivibili e inaccessibili i quartieri del centro storico allontanando gradualmente chi lo abita. Occorre, invece, cercare risposte adeguate alle domande che da tempo attraversano il dibattito pubblico: quale modello economico vogliamo per Pisa? Qual รจ lo stato di salute attuale del mondo del lavoro in cittร e quali nuove traiettorie si possono immaginare?

Le decisioni che verranno assunte sul vecchio Santa Chiara e su tutti questi altri spazi cambieranno i destini di Pisa e proprio per questo non si puรฒ lasciare alcuna cambiale in bianco a nessuno, come invece si sta facendo a tutela solo degli interessi privati.

A Pisa si gioca una grande partita di valenza nazionale sulla trasformazione del centro storico e dellโ€™intera cittร .

Per questo risolleciteremo un confronto urgente in Consiglio comunale proponendo un atto di indirizzo, costruito sulla partecipazione, che fissi i requisiti irrinunciabili per rispondere ai bisogni sociali e pubblici sempre piรน forti e non agli interessi privati e speculativi secondo logiche di mercato.

Una cittร in comune

