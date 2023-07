42 atti in un mese

Ecco cosa abbiamo fatto in questo primo mese di Consiglio comunale in cui si sono svolte 4 sedute del consiglio comunale, con le prime due dedicate alla elezioni del presidente del consiglio comunale, dei vicepresidenti e delle commissioni consiliari.

Abbiamo depositato in 30 giorni 42 atti: (più di un atto al giorno), di cui

14 interrogazioni e interpellanze,

3 question time

2 ordini del giorno relativi alla delibera sul rendiconto 2022

10 mozioni.

13 argomenti tra commissione e consiglio

Delle 10 mozioni depositate dal nostro gruppo ad ora se ne sono discusse 3. Due sono state approvate alla unanimità: 1) sostegno vertenza Lavoratori Vodafone; 2) azioni per la tutela e la riapertura della Chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano. La terza a sostegno del Pride e dei diritti delle persone LGBTQIA+ è stata bocciata con 15 voti contro e 14 favorevoli.

Dalla discussione dei nostri 3 question time sono emerse cose importanti. Con uno abbiamo scoperto quando è stato convocato il nuovo tavolo per la base militare a Pisa: continuiamo la nostra azione di trasparenza e lotta contro questa infrastruttura; con un altro che la giunta conti è in ritardo di circa 400 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per l’assegnazione delle case popolari: un fatto scandaloso.

Sul rendiconto sono stati bocciati i nostri 2 ordini del giorno con cui abbiamo avanzato proposte importanti del nostro programma: 1) un piano pluriennale per il contrasto alla evasione ed elusione fiscale; 2) l’avvio di un piano di reinternalizzazione delle lavoratrici dei servizi diversi dall’educativo degli asili e delle scuole comunali.

