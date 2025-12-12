12 dicembre: sosteniamo lo sciopero generale

Anche oggi, venerdì 12 dicembre, siamo in piazza per lo sciopero generale contro l’iniqua manovra finanziaria del governo Meloni e contro la folle corsa al riarmo.

Basta Guerra! Stop alle Spese Militari!

NO alla guerra, no ai 22 miliardi di spesa in armamenti e no alla militarizzazione dei territori, della scuola e della società.

La spesa in armi deve essere dirottata in spesa sociale! I fondi devono andare alle persone, non ai bombardamenti.

Vogliamo una economia di pace con priorità a Diritti e Dignità delle persone:

– Più diritti per lavoratrici e lavoratori, cittadini e cittadine: Investimenti nella scuola, università e ricerca.

– Aumento della spesa per la sanità pubblica, oggi quasi al collasso, e per l’assistenza alla popolazione anziana.

– Garantire a tutte e tutti il diritto alla casa.

– Basta incidenti e morti sul lavoro! Basta precarietà!

– Salari e pensioni non bastano più per vivere dignitosamente, serve un aumento consistente!

Questa manovra è da rifare! Occorre unire le lotte per una inversione di rotta!

