12 dicembre: sosteniamo lo sciopero generale

Anche oggi, venerdì 12 dicembre, siamo in piazza per lo sciopero generale contro l’iniqua manovra finanziaria del governo Meloni e contro la folle corsa al riarmo.
Basta Guerra! Stop alle Spese Militari!
NO alla guerra, no ai 22 miliardi di spesa in armamenti e no alla militarizzazione dei territori, della scuola e della società.
La spesa in armi deve essere dirottata in spesa sociale! I fondi devono andare alle persone, non ai bombardamenti.
Vogliamo una economia di pace con priorità a Diritti e Dignità delle persone:
– Più diritti per lavoratrici e lavoratori, cittadini e cittadine: Investimenti nella scuola, università e ricerca.
– Aumento della spesa per la sanità pubblica, oggi quasi al collasso, e per l’assistenza alla popolazione anziana.
– Garantire a tutte e tutti il diritto alla casa.
– Basta incidenti e morti sul lavoro! Basta precarietà!
– Salari e pensioni non bastano più per vivere dignitosamente, serve un aumento consistente!
Questa manovra è da rifare! Occorre unire le lotte per una inversione di rotta!