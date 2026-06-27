Il 12 luglio scade la presentazione delle osservazioni al Piano Operativo Comunale di Pisa. In questo VIDEO spieghiamo come fare.

Vademecum per presentare osservazioni al Piano Operativo Comunale di Pisa. Scadenza: 12 luglio 2026

Se anche tu sei preoccupat3 del futuro di Pisa.

Se anche tu hai visto le previsioni del Piano Operativo Comunale (le trovi qui: https://l1nq.com/dps3n5r ) e sei rimast3 talmente basit3 dalle previsioni urbanistiche di questa amministrazione che senti l’irrefrenabile voglia di fare un’osservazione, ma non sai come fare,

Ecco a te una semplice guida che ti condurrà a fare i primi passi nella burocrazia della partecipazione istituzionale.

Ricorda hai tempo fino al 12 Luglio!!

Noi ti aspettiamo il 30 giugno alle 18 al Circolo Alhambra sei hai bisogno di una consulenza, una mano, una PEC.

Se fai da sol3, in ogni caso ti invitiamo a condividere le tue osservazioni con pisadepredata@gmail.com per costruire insieme la mappa collettiva del cambiamento.

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