Anche oggi Pisa e Pontedera hanno risposto con una molteplicità di azioni, voci e prese di posizione che raccontano quanto le politiche sia del governo nazionale che degli enti locali non sono più accettate dalla popolazione.

Una presenza diffusa ed estremamente eterogenea di lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, associazioni e collettivi della società civile hanno letteralmente bloccato la città per un intera mattinata. Dai lungarni a piazza dei miracoli siamo stati a fianco di chi si mobilità contro il carovita e il caro affitto.

Chi pretende diritti sul lavoro, salari adeguati e una casa dignitosa dove costruire vita. Particolarmente vivace la presenza della componente giovanile che non si rassegna alle politiche di austerity che stanno rubando loro il futuro, mentre i beni comuni vengono svenduti per trasformare la città in una vetrina di lusso al posto di un luogo di aggregazione sociale.

Da tutte le piazze, univoca la richiesta di ridurre le spese militari e aumentare gli stanziamenti per il welfare. Trasversale a tutte le anime della giornata il rifiuto che il territorio pisano sia asservito alle logiche della guerra.

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

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