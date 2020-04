25 Aprile: Dalla Lega procurato allarme e odio per i partigiani.

In queste ore, sui social rappresentanti della Lega, dal capogruppo in consiglio comunale, Alessandro Bargagna, alla europarlamentare leghista Ceccardi, sostengono e promuovono una campagna volgare e pericolosa di fake news, scrivendo che mentre i cittadini e le cittadine non possono piangere i loro morti a causa del Covid, domani si permetterà, scrive Bargagna, “a migliaia di persone di scendere in piazza cantando bella Ciao”. La dichiarazione è falsa e molto grave e pertanto auspichiamo che le autorità competenti intervengano prontamente rispetto al procurato allarme.

Chiediamo inoltre al sindaco Conti di prendere immediatamente e pubblicamente le distanze da queste dichiarazioni farneticanti, che hanno obiettivi politici ben precisi. E infatti il capogruppo della Lega arriva poi a usare la falsa affermazione per sostenere che in Italia vi è la dittatura. L’obiettivo, neppure sottaciuto, è quello di screditare il valore della Festa di liberazione nazionale e chi, come l’Anpi e tutti i partigiani e le partigiane, ci hanno liberato dalla dittatura fascista.

Parimenti gravi sono alcuni commenti al post pubblicato da Bargagna, in particolare quello della consigliera e senatrice leghista Sbrana, che scrive riferendosi ai partigiani e alle partigiane dell’ANPI: “dovrebbero sapere che il Covid adora gli anziani”. Parole vergognose e inammissibili, che riecheggiano le dichiarazioni del consigliere leghista di Forlì degli scorsi giorni.

Domani per noi sarà un giorno di festa e di liberazione proprio da quella politica che fa dell’odio e della violenza la matrice fondante del proprio pensiero e della propria azione. E che è stata il terreno per l’innesco del ventennio fascista.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

