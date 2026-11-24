Il 25 novembre è la Giornata contro la violenza sulle donne. Questa data è stata scelta per celebrare la vita, l’attivismo e soprattutto il coraggio di 3 sorelle: Patria, Maria Teresa e Minerva Mirabal, anche soprannominate “mariposas”, ovvero farfalle, che hanno combattuto per la libertà del loro paese.

Tra gli anni ’30 e ’60, la Repubblica Dominicana era stretta nella morsa della dittatura del generale Rafael Trujillo. Le sorelle Mirabal facevano parte della resistenza, denunciando apertamente gli orrori e i crimini dalla dittatura. Ma il 25 novembre 1960 le tre sorelle “mariposas” vennero torturate e uccise dai sicari di Trujillo e i loro corpi gettati in un dirupo per simulare un incidente. L’indignazione per la loro morte, che nessuno credette accidentale, sollevò un moto di orrore sia in patria che all’estero, ponendo l’attenzione internazionale sul regime dominicano e sulla cultura machista che non tollerava di riconoscere alle donne l’occupazione di uno spazio pubblico e politico.

Il 25 novembre non è una liturgia, ricordiamo una memoria viva, e facciamo nostra non solo la sofferenza, ma anche la lotta delle nostre sorelle in ogni luogo e in ogni tempo, dovunque ci sia un sistema che le vuole silenziose, subalterne, sfruttate, nello spazio pubblico, domestico, politico, nel lavoro. Il sistema della violenza patriarcale assume molte forme, si giustifica e si autoassolve in mille modi diversi, con il credo politico, le tradizioni, la ragion di Stato e della guerra, l’economia che deve avanzare, la religione, addirittura a volte una presunta superiorità biologicamente determinata, ma il risultato che produce, su scala diversa, è sempre lo stesso.

Pensando al nostro Paese, davanti a chi nega l’esistenza di un problema strutturale di violenza di genere, dobbiamo ricordare quanto sono recenti alcune conquiste.

Nel 1972, Mariasilvia Spolato, attivista del movimento di liberazione omosessuale italiano F.U.O.R.I., viene licenziata dal Ministero dell’istruzione per “indegnità”. In altre parole, per la colpa di essere un’attivista, una donna lesbica che aveva osato smettere di nascondersi e lottare in un Paese dove ancora la psichiatria trattava l’omosessualità come una malattia, e le donne lesbiche in particolare come una deviazione dalla norma della femminilità.

Fino alla legge 194 del 1978 interrompere una gravidanza era un reato. Il risultato era che le donne lo facevano comunque, per mille motivi diversi, ma in modo pericoloso per la propria salute. Sulla loro pelle, facevano cassa i medici che si offrivano di praticare aborti a caro prezzo.

Fino al 1982, nel nostro codice penale era previsto il “matrimonio riparatore”: se uno stupratore sposava la sua vittima, il reato veniva meno. Il corpo e la libertà di una donna potevano essere subordinati all’idea di onore familiare e alla possibilità di trasformare una violenza in un’unione socialmente accettabile.

Si è dovuta aspettare la legge n. 903 del 9 dicembre 1977 perché ci fosse un divieto esplicito di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso nell’accesso al lavoro e perché si stabilisse chiaramente che, a parità di prestazioni, la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore.

Questi sono solo alcuni degli esempi di quanto recenti siano state una serie di conquiste di diritti essenziali per le donne nel nostro Paese, diritti ancora giovani e per questo fragili.

I tristi dati sui femminicidi ce lo mostrano, così come il fatto che – come confermato anche dai più recenti dati ISTAT- nella grande maggioranza dei casi le violenze sono compiute in ambito familiare o di coppia, segno di un radicamento ancora molto profondo di una cultura del possesso.

Al tempo stesso, sono esempi che parlano della lotta delle donne: Mariasilvia Spolato e il suo vivere apertamente la sua identità e farne lotta politica, Franca Viola e quel “no” al matrimonio, le centinaia di donne che si sono mobilitate nel tempo, per se stesse e per le loro sorelle.

Questi diritti fragili sono ancora sotto attacco, soprattutto in questa fase. Lo vediamo con gli uomini in politica negazionisti del fenomeno della violenza di genere (contro ogni evidenza che deriva da anni di dati), con i continui attacchi alla legge 194. Lo abbiamo visto con il dibattito indegno sulla riforma dell’art 609-bis, quando la senatrice Giulia Bongiorno ha presentato un testo unificato incentrato non sul concetto di “consenso libero libero e attuale”, ma su quello di volontà contraria (dissenso), che di fatto obbligherebbe la vittima a dimostrare in aula di tribunale di aver detto “no”, di averlo detto abbastanza forte, chiaro, di aver lottato, e chissà cosa altro.

Lo vediamo con il sottofinanziamento dei centri antiviolenza e dei percorsi di contrasto della violenza di genere nelle scuole.

Lo vediamo nella politica che finge di interessarsi della sicurezza delle donne solo quando è utile a portare avanti la sua propaganda razzista. La stessa politica che poi -non a caso- si disinteressa della sorte delle donne migranti, che sono tra le principali vittime della gestione repressioniva delle migrazioni di questo Paese. Basta pensare a cosa succede loro quando si trovano nei centri di detenzione in Libia, un Paese che finanziamo ampiamente per la gestione delle nostre frontiere.

In un Paese che è sempre più impoverito, con lavori sempre più precari e un welfare sempre più ridotto, la condizione delle donne peggiora ulteriormente, con carichi di cura sempre maggiori, salari ancora troppo bassi, impossibilità sempre maggiore di autodeterminarsi e allontanarsi da contesti di violenza.

In questo scenario, la favola della prima premier donna non ci incanta. Non ce ne facciamo nulla di una premier donna che per le nostre condizioni materiali non fa nulla, anzi.

Non possiamo rassegnarci a tutto questo, perché è nostro diritto vivere una vita libera e dignitosa. In questo, anche gli enti locali hanno un ruolo chiave: nei nostri emendamenti al DUP abbiamo inserito impegni concreti, che chiediamo a questa amministrazione di adottare e di soprattutto di sostenere con risorse adeguate e con continuità, dalle politiche per l’abitare fino ai percorsi di educazione e prevenzione.

Il 25 saremo in piazza a Pisa, il 28 nella piazza nazionale a Roma. Ogni altro giorno, nei nostri luoghi di lavoro, istituzionali, di vita, a costruire alleanze e lottare. La nostra rabbia è sacra.

Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa)

Mi piace: Mi piace Caricamento...