26 ottobre 2019 – Inaugurazione sede via Luigi Bianchi

In cima a via Luigi Bianchi, quasi all’incrocio con via Contessa Matilde davanti ai Bagni di Nerone, un tempo c’era un piccolissimo negozio di fiori.

Oggi il negozio ha chiuso, ma fra quelle mura sta piano piano prendendo forma la nostra casa, abbiamo cominciato a farci le prime assemblee e il 26 ottobre ci sarà l’inaugurazione. Naturalmente siete tutti invitati, spargete la voce. A breve vi daremo maggiori informazioni, ma intanto segnatevi la data.

Dopo sei anni e mezzo di impegno comune abbiamo deciso di mettere radici.

Vogliamo che questa casa sia utile per fare meglio tutto quello che abbiamo fatto fino a ora, ma non solo, vogliamo che sia anche un luogo per accogliere, per ascoltare, per discutere, per aiutare idee e vertenze a crescere.

Vi aspettiamo.

