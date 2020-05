Evento web: “Il coronavirus e le città: il suo impatto, le prospettive per la fase due”

Intervengono:

Anna Camposampiero, portavoce Milano in comune

Nello Fierro, consigliere comunale Cuneo per i beni comuni

Come cambiano le nostre città di fronte all’emergenza? Cosa sta accadendo a Milano e in Piemonte? Come inizia la fase 2 e quali sono le criticità? Come lavorare insieme tra esperienze municipali? Quali azioni e proposte portare avanti per un cambiamento, per non tornare a come era prima?

Sono queste alcune delle domande su cui ragioneremo insieme con le liste di Milano in Comune e Cuneo per i beni comuni.

