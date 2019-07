29 giugno: il decennale della strage di Viareggio

Il 29 giugno ricorre il 10° anniversario della strage ferroviaria di Viareggio.

Quel giorno di 10 anni fa alle 23.48, un treno merci con 14 carri cisterna carichi di GPL deragliò nella stazione di Viareggio, determinando un incendio di vastissime proporzioni e causando uno dei disastri più gravi del nostro Paese e il più grave incidente ferroviario in Europa degli ultimi 30 anni.

32 persone, tra uomini, donne e bambini furono uccise mentre riposavano tranquillamente nelle loro case.

Alcune morirono subito, altre nei mesi successivi per le gravissime ustioni riportate. Molti furono i feriti e un intero quartiere fu distrutto dalle fiamme. I familiari delle vittime in tutti questi anni hanno lottato perchè fossero accertate le responsabilità della strage, supportati in questo dal sostegno di molte persone ed associazioni, ed in particolare dei ferrovieri, tra i quali Riccardo Antonini che per questo suo impegno a fianco dei familiari e per la sicurezza sul lavoro è stato licenziato.

Il 20 giugno scorso è stata pronunciata dal Tribunale di Firenze la sentenza d’Appello, che ha confermato le responsabilità già emesse nel procedimento di 1° grado nei confronti, tra gli altri, dei manager del gruppo Ferrovie dello Stato e sue controllate, per carenza di investimenti per la sicurezza della rete ferroviaria.

Un buon giudizio, ottenuto grazie alle mobilitazioni e alla perseveranza dei familiari; giudizio che, pur non cancellando il dolore per le perdite umane, esplicita l’impatto che hanno i tagli di spesa sulla vita e la sicurezza dei cittadini, e apre all’attuazione di misure di investimento e prevenzione .

Su questa vicenda incombe ancora il capitolo del ricorso in Cassazione, cui gli imputati hanno già stabilito di ricorrere.

Noi saremo presenti sabato 29 alla manifestazione per il 10° anniversario, a fianco dei familiari delle Vittime e della città di Viareggio, a sostegno di questa battaglia di giustizia e civiltà e invitiamo tutte e tutti ad essere presenti.

Il corteo partirà alle 20.45 dal Palazzetto dello sport di Viareggio (zona Darsene, di fronte allo stadio dei pini (calcio), attraverserà la città fino ad arrivare in Via Ponchielli, luogo del disastro.

La manifestazione sarà preceduta (alle ore 16.30) da incontro con i familiari di altre stragi e dibattito sulla sentenza del 20 giugno e sulla legge “No alla prescrizione” sempre al Palazzetto dello sport.

