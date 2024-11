4 Novembre : non c’è nulla da festeggiare

Dieci anni fa, nel 2014, il Papa Bergoglio indicò la situazione internazionale con la locuzione “terza guerra mondiale a pezzi”. Questi pezzi investivano i territori di Siria, Gaza e Palestina, Ucraina, Iraq, Libia, Afghanistan, Congo. Oggi questa lista è diventata più lunga e quella che dieci anni fa si chiamava guerra oggi è massacro e genocidio.

La guerra che devasta popolazioni indifese, in Europa e nei paesi dell’occidente ricco arricchisce i fabbricanti di armi e mentre favorisce, con il pretesto che sia necessario aumentare le risorse per la difesa, politiche di austerità che aumentano la povertà e riducono, insieme con lo stato sociale, la democrazia.

Ai profughi in fuga dai bombardamenti e dalla devastazione i governi europei rispondono con respingimenti, leggi assurde, accordi con paesi canaglia, blocchi alle navi che prestano soccorso in mare.

Mentre assistiamo con orrore alle più terribili violazioni del diritto umanitario e delle convenzioni internazionali, la propaganda che presenta le basi militari e le forze armate come istituzioni finalizzate alla protezione civile e agli aiuti umanitari mostra tutto il suo crudele cinismo.

Si arriva, a chiedere, con legge ordinaria, a tutte le istituzioni e in particolare alle scuole di celebrare la “difesa della Patria” , quando in tema di attualissima guerra non c’è nulla da festeggiare.

Per questo come lista di cittadinanza ‘Una città in comune’ sosteniamo e partecipiamo al presidio organizzato dall’Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell’università il 5 novembre alle 17 in piazza XX settembre.

Condividiamo l’urgenza di opporci alla retorica bellicista che si propone di normalizzare la guerra e le spese militari come necessità mentre lo stato sociale viene smantellato e con esso i diritti e la democrazia conquistati con gli scioperi e la partecipazione nel corso degli anni settanta e ottanta.

Condividiamo la necessità di denunciare le cause profonde e strutturali dei conflitti, di sanzionare concretamente i crimini di guerra, di premiare l’obiezione di coscienza alla guerra, di costruire insieme ponti di Pace, difendere i diritti, affermare la dignità di donne e uomini, lottare per il disarmo, con una politica ed una società di giustizia.

Vogliamo contribuire a far cambiare passo alle politiche estere dei governi, a mettere in gioco nuovi strumenti per la trasformazione e soluzione dei conflitti e delle ingiustizie: i nostri governi sono ostaggio di potenti gruppi finanziari, siamo noi popolo che possiamo agire.

Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a partecipare al presidio per portare idee di lotta e resistenza al declino dell’umanità.

Una città in comune

