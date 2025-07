19 Luglio Puglia e Toscana si mobilitano Contro Guerra, Riarmo e Genocidio

Per la Giustizia Sociale, la Solidarietà e un’economia di Pace.

ll 19 luglio in Puglia e in Toscana ci mobilitiamo insieme con determinazione per lanciare un messaggio chiaro e forte contro la guerra e a favore della costruzione di un mondo fondato sul disarmo e la pace.

Rifiutiamo in modo netto l’uso della forza militare, distruttiva e disumanizzante, come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali e locali.

La pace non è un’utopia, ma una scelta politica concreta, basata sul dialogo, sulla cooperazione e, se occorre, sulla forza attuata con i metodi della nonviolenza.

Ci opponiamo con decisione al riarmo europeo, alla scelta dei paesi Nato di destinare il 5% del Pil alle spese militari e alle politiche americane. La corsa agli armamenti, con centinaia di miliardi di euro sottratti ai bisogni reali, è una follia che mette a rischio l’umanità nonostante la retorica su sicurezza e difesa nazionale.

La nostra solidarietà con il diritto all’autodeterminazione del popolo Palestinese deve risuonare forte come la condanna univoca di Israele per il genocidio in atto.

Diciamo No ad un modello basato sull’accaparramento delle risorse fossili e sullo sfruttamento dei territori.

Denunciamo un sistema che subordina gli interessi dei cittadini e delle cittadine e lo stesso futuro del pianeta alla sete di profitto e controllo delle risorse energetiche.

Siamo per il disarmo e le reinvestimento delle risorse a tutela dei diritti per tutti e tutte: più fondi per sanità, istruzione, lavoro, casa e welfare, per una vera e urgente transizione energetica.

Proponiamo un modello che metta al centro la cura delle persone, delle relazioni e della natura, contro l’economia di guerra.

Per questo, dalla Puglia alla Toscana, dal Comando della stazione navale di Brindisi alla base americana di Camp Darby, ci mobilitiamo il 19 luglio per dire no a qualsiasi militarizzazione dei territori, per bloccare le infrastrutture della guerra globale.

Ci ricolleghiamo alla mobilitazione che nelle scorse settimane si è svolta a Sigonella e invitiamo gli altri territori a muoversi contro le basi più vicine e a continuare a costruire manifestazioni plurali contro la guerra e il riarmo, e dimostrare che un altro mondo è possibile e necessario.

Comitati organizzatori delle manifestazioni del 19 luglio

Appuntamenti 19 Luglio

– ore 9 via vecchia Livornese 788, Pisa

Presidio a Camp Darby. No war No Rearm, No Genocide

– ore 18 Piazza Francesco Crispi, Brindisi

Manifestazione Regionale contro la guerra, per la Palestina, la Giustizia Sociale e Climatica

