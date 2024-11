520 milioni vanno bene per tutto. Tranne che per la guerra

Con la prossima manovra di bilancio Governo Meloni farà pesantissimi tagli alle risorse destinate ai Comuni, in piena continuità con le scelte fatte negli anni precedenti dai governi di centrodestra e centrosinistra.

Dal 2024 al 2028 su prevede un taglio sulla spesa corrente di 1 miliardo e 250000 euro.

A questi si aggiungono con la legge di bilancio la riduzione dei trasferimenti dal 2025 al 2027 di 3 miliardi e 710 milioni, che incideranno in maniera sugli investimenti e sui servizi dei Comuni.

Nel periodo 2025-2034 i tagli ai trasferimenti per investimenti dallo Stato agli enti territoriali ammontano complessivamente 8,9 miliardi, mentre l’aumento derivante dall’utilizzo degli accantonamenti dalla spesa corrente è stimabile attorno a 4 miliardi, cioè meno della metà. A questi tagli va aggiunto il nuovo parziale blocco delle assunzioni previsto dalla manovra, per cui dal prossimo anno le amministrazioni pubbliche potranno sostituire solo il 75% del personale in uscita.

Inoltre in questi anni, a seguito di un provvedimento del Ministro Salvini, è stato azzerato il fondo per la morosità incolpevole per 300 milioni che veniva dato ai Comuni e abolito il reddito di cittadinanza, scaricando sui Comuni l’onere di far fronte con risorse proprie al crescente disagio sociale e abitativo.

Gli enti locali allora non potranno che i servizi e aumentare le tasse per coprire le perdite, svendere il patrimonio pubblico e procedere ad esternalizzare i servizi, peggiorando le condizioni di chi ci lavora.

Intanto, con l’ultima legge di bilancio nel 2025 per la prima volta nella storia il budget del ministero della Difesa supererà i 30 miliardi di euro, toccando quota 31,2 miliardi, con un aumento di 2,1 miliardi nel 2024. Una cifra enorme ma ancora insufficiente a raggiungere l’obiettivo del 2% del PIL fissato dagli impegni assunti dall’Italia con la Nato.

A queste risorse vanno aggiunti anche gli interventi previsti dal Ministero della difesa per le infrastrutture militari che ammontano ad oltre un miliardo.

Fra gli interventi di ulteriore militarizzazione del territorio è prevista la realizzazione della nuova base militare nel Parco di San Rossore e a Pontedera per un importo di 520 milioni di euro, provenienti da risorse del Ministero delle Infrastrutture, e che ad oggi le risorse stanziate solo per il PFTE del primo lotto all’interno dell’area del Cisam ammontano a 8.2 milioni di euro.

C’è solo una soluzione: tagliare le spese militari, cancellare il progetto della nuova base militare e chiedere che quei 520 milioni di euro siano utilizzati per il nostro territorio e per le sue priorità: servizi comunali, scuola, sanità, lavoro, casa, transizione ecologica.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Mi piace: Mi piace Caricamento...