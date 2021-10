A Pisa il consiglio comunale approva la nostra mozione urgente chiedendo lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste

Il Consiglio comunale di Pisa ha approvato a larghissima maggioranza, con la sola non partecipazione al voto di Fratelli d’Italia, la mozione urgente presentata dal nostro gruppo consiliare, e sottoscritta da tutte le altre forze di minoranza, con cui si dà il sostegno alla Cgil per l’assalto fascista e squadrista avvenuto contro la sede nazionale a Roma avvenuto lo scorso sabato e si chiede lo scioglimento le organizzazioni neofasciste.

In particolare nel documento: “Esprime piena solidarietà e sostegno alla Cgil per l’assalto neofascista subito alla propria sede nazionale e si condanna l’azione squadrista contro la Camera del lavoro guidata da esponenti dell’estrema destra”.

Inoltre dal Consiglio comunale con questa mozione si invia un forte segnale al Governo e Parlamento quando si afferma che “ si ritiene necessario applicare le normative vigenti per lo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste in quanto in contrasto con i principi fondativi della nostra Repubblica”.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Mi piace: Mi piace Caricamento...