A Pisa la guerra in vetrina: no all’Open Day della 46ª Brigata Aerea

Non c’è nulla da festeggiare quando la guerra si traveste da spettacolo. L’evento organizzato dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa rappresenta l’ultimo, preoccupante tassello di una strategia precisa: normalizzare la presenza militare nella vita quotidiana, trasformando strumenti guerra in innocuo intrattenimento per famiglie.

Mentre bambini e genitori vengono invitati ad ammirare velivoli luccicanti, nessuno racconta cosa fanno davvero questi aerei quando non sono in esposizione. Nessuno mostra le missioni all’estero, gli interventi nei conflitti, il trasporto quasi quotidiano di armi e mezzi sui cieli della nostra città.

La militarizzazione delle coscienze passa proprio da qui: dall’assuefazione al linguaggio bellico, dalla rimozione delle conseguenze reali della guerra, dalla trasformazione dei mezzi militari in icone popolari. Quando un aereo di guerra diventa uno spettacolo da applaudire, abbiamo già perso: abbiamo accettato che la guerra sia normale, che la difesa armata sia l’unica possibile, che la sicurezza passi necessariamente attraverso le bombe.

Eppure le alternative esistono. Mentre la Brigata Aerea spreca risorse pubbliche in eventi propagandistici, scuole e ospedali soffrono la mancanza di fondi. Mentre si celebra la tecnologia militare, si ignorano i corpi dilaniati dalle stesse armi che oggi esponiamo con orgoglio.

Chiediamo con forza la fine di questa deriva pericolosa. Basta finanziare la cultura della guerra. Basta mistificare la realtà delle operazioni militari. Basta usare i bambini e le bambine come pubblico per una propaganda che prepara le prossime generazioni ad accettare la violenza come inevitabile.

Fuori la guerra dalle scuole, dalle città, dalla storia.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

