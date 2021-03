A un anno dallo scoppio della pandemia, il consiglio comunale boccia due ordini del giorno su sanità e vaccini

Ad un anno dallo scoppio della pandemia, martedì scorso si è svolto un consiglio comunale a tema sulla sanità.

In quella sede, vergognosamente, non è stata presente la voce dei lavoratori e delle lavoratrici del settore sanità per una scelta ben precisa della destra che si è opposta a questa nostra richiesta.

Inoltre, la destra ha bocciato i due ordini del giorno tematici che abbiamo presentato:

per il rilancio del sistema sanitario pubblico nazionale a partire proprio dalla questione del personale (leggi la mozione a questo link ); per lo stop dei brevetti sui vaccini chiedendo l’adesione e il sostegno alla campagna europea che da settimane viene portata avanti (leggi la mozione a questo link ).

È bene che le cittadine e i cittadini lo sappiano quando, per gli interessi e i profitti delle multinazionali, non hanno a disposizione i vaccini, e quando non riescono ad ottenere prestazioni sanitarie in tempi utili.

In contemporanea allo svolgimento del consiglio comunale, insieme ad altre realtà cittadine, abbiamo diffuso dei volantini in centro città su questi temi (leggi e scarica il volantino).

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

