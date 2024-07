Abbiamo fame di un mondo nuovo: da Gkn a No Base insorgiamo insieme (video)

Il 9 luglio del 2021 centinaia di lavoratrici e lavoratori ricevevano una lettera di licenziamento collettivo che provava a mettere a repentaglio i loro posti di lavoro e a destrutturare per la prima volta in Italia pezzi importanti della filiera produttiva del paese, compreso il settore automotive, cruciale nel processo di transizione ecologica del modo di produrre e distribuire le merci.

Ma l’unica cosa che quella lettera è riuscita a fare è stato dare vita a quelle che in Italia sono le più longeve assemblea permanenti e mobilitazione del movimento operaio italiano. Come Una città in comune, insieme alla nostra coalizione, fin dall’ inizio abbiamo sostenuto questa vertenza e a maggior ragione lo facciamo nel terzo anniversario della mobilitazione.

Il nostro sostegno in questi anni si è tradotto in molteplici pratiche politiche, dalla partecipazione alle manifestazioni, fino alla presentazione di una mozione in Consiglio comunale per sollecitare la richiesta al Consiglio regionale di approvare una legge per la costituzione di un consorzio industriale sull’area e al sostegno attivo all’azionariato popolare insieme a altre realtà pisane: una mozione che è stata approvata alla unanimità dal Consiglio.

Ieri dal palco della Gkn abbiamo portato il nostro sostegno alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori e abbiamo potuto portare in quello spazio con il movimento no base l’appello per un’estate di lotta contro la nuova base militare

Guarda il video dell’intervento di Fausto Pascali per NoBase di Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...