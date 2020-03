Abusivo il parcheggio in via Nenni

Il parcheggio in via Nenni, accessibile dall’ingresso del piccolo parcheggio che si trova davanti la sede di Mediolanum, è abusivo. E’ quanto siamo riusciti a scoprire e far emergere, grazie ad una insistita azione ispettiva del nostro gruppo consiliare.

Dopo reiterate richieste, il Comune è stato costretto a fare delle verifiche per rispondere alle nostre domande, in merito alla presenza o meno delle dovute autorizzazioni per questo parcheggio. È emerso così che l’attività era soggetta a Scia, ma che questa non era mai stata presentata dai soggetti che hanno realizzato l’intervento. Si tratta di Coldiretti e dell’Associazione allevatori toscana che, con un comodato gratuito del proprietario Leoncini, hanno trasformato con della ghiaia l’area verde in area di sosta per le macchine.

La nostra azione ispettiva, di controllo e monitoraggio del territorio, ha dunque portato allo scoperto un parcheggio abusivo e pertanto abbiamo chiesto all’amministrazione comunale che proceda a chiedere subito il ripristino dell’area allo stato originario, imputando tutte le spese ai soggetti che lo hanno realizzato. Inoltre invitiamo ancora una volta la Giunta Conti a impiegare gli agenti della Polizia Municipale nelle funzioni che le sono proprie, anziché nell’applicazione di ordinanze propagandistiche, tanto inutili quanto sconsiderate, come quelle che prevedono il divieto di seduta su gradini e panchine.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

