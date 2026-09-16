Accesso agli Atti: lavori di sfalcio nel Bosco del Sanguigno

Al Dirigente dell’Ufficio Ambientale

Al Dirigente dei Lavori Pubblici

Tenuto conto delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, si chiedono chiarimenti rispetto ai lavori che in questi giorni sono in corso, anche con l’uso di un’autospazzatrice (o: una ruspa), nel quartiere presso il Bosco del Sanguigno, nell’area verde adiacente a via Pesenti e via Sanguigno.

In particolare si chiede: Se sia un intervento che sta realizzando il Comune di Pisa;

In cosa consista questo intervento e se sia connesso alla realizzazione di una nuova viabilità o di nuove edificazioni;

Se non sia effettuato dal Comune, da chi sia eseguito, se il Comune lo abbia autorizzato o meno e in cosa consiste.

Giulia Contini – Diritti in Comune: Una città in Comune- Rifondazione Comunista

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