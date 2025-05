Acerbo (Rifondazione Comunista) e Auletta (Diritti in comune): Pisa, per Fratelli d’Italia Che Guevara era uno “stupratore”.

Nel corso del Consiglio Comunale di Pisa, in occasione della discussione della proposta dalla maggioranza di destra che sostiene il sindaco leghista Conti sulla cittadinanza onoraria al Capar, provvedimento figlio di una cultura militarista che da sempre contrastiamo, il capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizo Nerini ha definito Ernesto Che Guevara “uno stupratore, guerrafondaio”.

Il consiglio è stato interrotto per le fortissime proteste del nostro gruppo e del resto dell’opposizione. È una vergogna che gli eredi di Mussolini e Almirante offendano in una sede istituzionale un eroe e martire della causa della liberazione dei popoli come Ernesto Che Guevara.

Questi fascisti oggi sono complici di Netanyahu come ieri lo furono di Hitler.

Guevara è un esempio per tutti i popoli dell’America Latina e del mondo. Proprio in questi giorni è in Italia la figlia Aleida per la grande mostra in corso a Bologna.

Il sindaco di Pisa e Giorgia Meloni si scusino con l’ambasciata cubana e la famiglia Guevara.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista

Ciccio Auletta, consigliere comunale Una città in Comune – Partito della Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...