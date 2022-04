Addio ad Anna Frugoni

Si sono appena svolte le esequie di Chiara Frugoni, appassionata studiosa che si è battuta strenuamente per la Biblioteca Universitaria di Pisa.

Le sue ricerche sul Medioevo ci hanno aiutato a liberare quel periodo storico dall’immagine errata di arretramento di civiltà o di secoli bui (più bui degli anni in cui stiamo vivendo?). Similmente, le sue indagini su San Francesco hanno messo in luce “l’insolito annuncio di pace, lo spirito di tolleranza di fronte a una chiesa in armi e l’amore intenso del prossimo” da parte del santo assisiate.

Nel silenzio assordante che circonda la Biblioteca Universitaria a dieci anni dalla sua “dismissione”, nel bel mezzo di una nuova guerra fratricida in Europa e di un intero mondo in armi, Chiara Frugoni si è spenta. Ma i suoi lavori e le sue ferme prese di posizione in città rimangono per noi quantomai attuali.

Una città in comune

