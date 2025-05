Aeroporto, bandita la gara per appalto security: Conti non si presenta in commissione dopo 5 mesi

Ennesimo schiaffo da parte di chi governa il Comune di Pisa ai lavoratori e alle lavoratrici dell’appalto della sicurezza dell’aeroporto di Pisa: il sindaco Conti dopo 5 mesi dalla nostra richiesta di audizione non si è presentato, infatti, neanche oggi pomeriggio alla seduta della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia dove abbiamo ascoltato i rappresentanti della Filcams-Cgil sull’appalto della security all’interno dello scalo pisano; una vertenza che dura da più di un anno e rispetto alla quale registriamo solo silenzi e la totale assenza del sindaco e della sua maggioranza.

Nei mesi scorsi, d’altro canto, i partiti del centrodestra avevano bocciato in consiglio comunale i nostri ordini del giorno a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici affinchè i soci pubblici si attivassero sia nel Consiglio di amministrazione sia nell’Assemblea dei soci di Toscana Aeroporti visto che la società si è sempre rifiutata di aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali. D’altronde lo stesso rappresentante nominato dal sindaco Conti nel CdA di Toscana Aeroporti, il dottor Andrea Barbuti, si è rifiutato di presentarsi, come avevamo richiesto, nella seduta della commissione di oggi; un altro fatto gravissimo per il quale abbiamo richiesto le dimissioni di Barbuti.

Siamo di fronte ad una situazione insostenibile e rispetto alla quale occorre, invece, un intervento deciso: Toscana Aeroporti da 12 mesi non si degna di rispondere alla richiesta del sindacato di aprire un tavolo di confronto riguardo al bando in scadenza dell’appalto. Da qui prima la proclamazione dello stato di agitazione e a seguire 6 scioperi in 3 mesi per essere ascoltati. Ma nonostante tutto questo lo scorso 4 aprile, come denunciato dai rappresentanti della Filcams-Cgil oggi in Commissione, il bando per il nuovo appalto è stato pubblicato senza recepire in alcun modo le richieste dei sindacati a partire da quella relativa all’applicazione del contratto nazionale del trasporto aereo, scegliendo invece quello della sicurezza privata.

La chiusura di qualsiasi dialogo da parte della società con i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, pienamente avallata dalla parte pubblica, è una condotta padronale inammissibile. Tutto questo è ancora più grave se si considera il fatto che proprio nelle scorse settimane l’assemblea dei soci di Toscana Aeroporti ha dato il via libera alla distribuzione tra i soci di dividendi per 7 milioni di euro mentre si continuano politiche di riduzione del costo del lavoro.

Ma sono tante altre le criticità evidenziate dal sindacato su questa gara che scadrà il prossimo 25 maggio tanto da portare la Filcams Cgil ad annunciare, nel corso della seduta odierna della commissione, la decisione di ricorrere al Tar contro questo bando, riguardo al quale non mancano anche preoccupazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali.

A fronte di questa situazione richiediamo che la gara sia subito ritirata da Toscana Aeroporti e che si apra con urgenza un confronto con i sindacati accogliendo la richiesta di applicare il contratto nazionale del trasporto aereo. Non è accettabile che Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Regione Toscana continuino ad avallare pienamente le politiche di Corporacion America, per questo chiediamo che i soci pubblici si attivino in tutte le sedi anche loro per chiedere subito il ritiro della gara relativa a questo appalto.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

