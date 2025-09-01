Affitti per la popolazione studentesca: ancora aumenti mentre crescono affitti brevi turistici e si realizzano centinaia e centinaia di posti letto negli hotel studenteschi

Alle porte del nuovo anno accademico Pisa è sempre meno accessibile per chi viene da fuori a studiare nella nostra città. Stanze, spesso fatiscenti, che raggiungono anche i 400 Euro a fronte di salari fermi e del progressivo smantellamento del welfare.

Il diritto allo studio è di fatto negato. Chi può permettersi di sostenere i propri figli all’università in queste condizioni? Quale studentessa o studente può affrontare serenamente l’università?

La giunta Conti intanto celebra i nuovi studentati privati degli immobiliaristi, mentre dalla regione e dall’università non arrivano certo buone notizie sul diritto allo studio viste le centinaia di studenti e studentesse escluse lo scorso anno, per mancanza di posti, da un alloggio pubblico cui avrebbero avuto diritto.

Questa non è democrazia, è privilegio.

Servono interventi normativi per limitare la piaga delle locazioni turistiche — a Pisa ogni due giorni una casa viene sottratta agli affitti ordinari — e una politica di riconversione del patrimonio pubblico in studentati, invece di una svendita di immobili preziosi agli investitori. Gli esempi si moltiplicano: ex caserma Artale, via Zamenhof, la Paradisa, ex facoltà di chimica.

Il comune, intanto, non rivede gli accordi territoriali e non apre alcun tavolo con proprietari e inquilini per garantire un accesso sicuro anche agli studenti: si tutela la rendita e si lascia decidere al mercato chi può o meno studiare.

Per questo serve un’azione coordinata in tutte le città universitarie: difendere il diritto all’alloggio significa difendere il diritto allo studio, difendere il diritto allo studio significa costruire il futuro di un’intera città, così come del sistema-paese.

