Affitti studenteschi a Pisa ancora in crescita. Le case ci sono: calmierare i prezzi, contrastare affitti al nero e speculazione degli affitti turistici

Settembre arriva come ogni anno e la nostra città, che è sempre stata meta aperta e ambita per studenti e studentesse di tutta Italia, si presenta sempre più inaccessibile.

Partiamo da un dato che più volte abbiamo portato davanti alle istituzioni e nelle piazze: circa mille stuenti aventi diritto all’alloggio presso residene studentesche sono rimasti esclusi. In sostanza i posti pubblici non sono abbastanza e dunque si deve per forza ricorrere ad un alloggio privato per poter frequentare l’università di Pisa.

Pochi giorni fa sono usciti i prezzi medi delle stanze singole, e ancora una volta nella nostra città si assiste ad un aumento, ad oggi il prezzo è tra 350 e 400 euro, a cui va aggiunto il costo della vita. Sono questi gli effetti della speculazione che i grandi proprietari, a Pisa come in altre città, stanno mettendo in atto impunemente e liberamente, con effetti negativi sia per gli studenti e le studentesse che vengono da fuori a studiare nella nostra città, sia per tutta la comunità.

Se si guardano i numeri appare così molto chiaro che oggi studiare, e farlo lontano da casa, è un privilegio, non più certo un diritto.

Questo significa aumentare il divario sociale per persone che già vivono in una condizione di maggiore difficoltà economica, lasciando l’ accesso alla formazione solo ai più abbienti. Il problema è complesso e come al solito coinvolge tutte le istituzioni che a vario livello hanno le loro responsabilità.

Abbiamo affrontato l’ argomento durante la Confrenza università Territorio nella scorsa primavera, chiedendo che venisse avviato anche a Pisa un progetto di ricerca in grado di individuare quanti alloggi sfitti conta la nostra città e se questi effettivamente sono in mano, per gran parte, a pochi grandi proprietari.

Si tratta di una ricerca che è già stata fatta negli scorsi mesi ad esempio a Reggio Emilia tra il Comune e l’Università, che ha visto coinvolti soggetti associativi rappresentativi degli inquilini, dei proprietari e di tutti quei soggetti attivi sui temi delle politiche abitative. Attraverso la somministrazione di un questionario si sono ottenuti dati di grandissima rilevanza ma anche indicativi di criticità importanti, a partire dalla presenza di circa 3.000 alloggi sfitti in città. Anche a Pisa, il numero di alloggi sfitti è di molte migliaia, secondo le rilevazioni dei sindacati degli inquilini oltre 4000.

Il mercato privato è totalmente drogato dall’ assenza di case destinate all’ abitare stabile: il fenomeno delle locazioni turistiche e gli alloggi lasciati vuoti sono due catalizzatori della crisi abitativa e dell’ aumento dei costi degli affitti. Anche su questo da oltre un anno ci battiamo per l’approvazione di un regolamento sugli affittti turistici, su cui ad oggi la Giunta Conti non muove un dito mentre mette a disposizione immobili comunali per hotel studenteschi che drogheranno ulteriormente il mercato.

Di questi dati abbiamo parlato anche in consiglio comunale, quando siamo stati gli unici a votare contro la cessione delle residenze di Santa croce in fossabanda al Sant’ Anna:, perchè l’ eccellenza non può e non deve superare il diritto all’accesso allo studio per tutte e tutti.

Le responsabilità sono molteplici: della della Regione che deve scegliere come finanziare il diritto allo studio, del comune e anche nazionale per l’assenza di una normativa forte che riagganci le proprietà al diritto all’ abitare. In questo quadro rilanciamo la nostra proposta, fino ad oggi bocciata dalla destra, di un recupero a fine di residenza studentesca della struttura Paradisa, attraverso l’apertura di un tavolo tra Invimit cge la possiede e tutti gli enti del territorio, l’Ardsu e la Regione stessa. Chiediamo di riutilizzare questi 500 posti letto lasciati a marcire, invece, di darli a qualche fondo d’investimento immobiliare per fare hotel studenteschi a prezzi di mercato.

Crediamo che partire dai dati sia indispensabile per capire come combattere la crisi abitativa e pensiamo anche che non si possa aspettare oltre. Rilanciamo la nostra proposta di un nuovo accordo tra Comune, università, sindacati degli inquilini, associazioni studentesche e associazioni di proprietari per calmierare i prezzi degli affitti, favorendo contratti concordati a prezzi minori, contrastando la piaga degli affitti al nero e la speculazione connessa gli affitti turistici brevi soprattutto nel centro storico.

È necessario superare quindi un approccio puramente parassitario e predatorio: lo studente non è solo un inquilino o un cliente obbligato dall’iscrizione all’Università a erogare denaro per i servizi di base offerti dalla città. Lo studente è una ricchezza per Pisa perché possiede capacità sociali, relazionali, culturali: sono queste che la città deve imparare a cogliere, apprezzare e potenziare offrendo possibilità di sviluppo di questa immensa risorsa di creatività ed energia.

Anche quest’ anno una cosa è certa saremo al fianco di studenti e studentesse per affermare che il diritto allo studio passa anche dal diritto alla casa. E il primo passo per cui da anni ci battiamo è quello di una diversa politica abitativa da parte del Comune di Pisa a partire dalle proposte che avanziamo.

