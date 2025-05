Affitti studenti: aumenti scandalosi. Bloccare la realizzazione degli hotel studenteschi

+15% in 4 anni. È stato lo scandaloso aumento del costo di un posto letto per uno studente o una studentessa a Pisa, con un costo medio pari a 339 euro, secondo l’indagine di Immobiliare.it. Questi dati confermano ancora una volta come la speculazione immobiliare stia divorando la nostra città, con effetti sempre più devastanti. E nella nostra città l’aumento è stato minore rispetto ad altre città universitarie, in quanto non sono ancora presenti i grandi studentati privati gestiti dai fondi immobiliari.

Ma purtroppo, grazie al pieno sostegno della amministrazione comunale che stende tappeto rossi a queste operazioni, anche a Pisa avremo gli effetti devastanti che già sono sotto gli occhi di tutti a Firenze, in cui una stanza viene affidata mediamente a 618 euro al mese.

Gli hotel studenteschi sono il nuovo business in ambito immobiliare, a Pisa come in tante altre città universitarie: strutture private a prezzi di mercato, che drogheranno ulteriormente il mercato abitativo e avranno come effetto l’espulsione delle fasce più deboli della popolazione dalla città, oltre a mutare radicalmente la figura degli studenti e delle studentesse che arriveranno a Pisa.

Sono centinaia e centinaia i posti letto che si prevede di realizzare in città, con i nuovi progetti messi in campo da grandi investitori con la piena approvazione della Giunta Conti.

A Porta a Mare si prevede la costruzione di un hotel studentesco da 372 posti da parte di Finint Investment, società di gestione del Gruppo Banca Finint, che sta portando avanti operazioni analoghe a Padova, Modena e Trieste.

Nella ex-Caserma Artale, realizzando ciò che abbiamo più volte denunciato, si prevedono di realizzare altre centinaia di posti. È delle scorse settimana infatti, la notizia, che la società San Ranieri srl controllata da Ad casa immobiliare di Firenze ha venduto l’ex-caserma Artale ad una società torinese, il cui business è la realizzazione di hotel studenteschi: una speculazione da manuale, con la benedizione della Giunta Conti.

Inoltre il Comune ha provato a vendere ad Invimit la Mattonaia, l’edificio in via Fermi e l’ex-asilo Coccapani, sempre con l’obiettivo di realizzare hotel studenteschi. Per quanto riguarda la ex-residenza studentesca Paradisa invece non si sa ancora nulla rispetto a quali possibili Fondi immobiliari vogliano acquistare l’immobile, sempre con la stessa destinazione, nonostante le nostre ripetute richieste di chiarezza e trasparenza.

Tutto questo accade in una situazione di mercato drogato, mentre mancano centinaia di posti alloggi per gli studenti vincitori nelle graduatorie del diritto allo studio, complice anche la riduzione dei finanziamenti per il diritto allo studio fatta dal Governo (e a cascata dalla Regione). Inoltre, il quadro è aggravato dalla scelta della Regione Toscana di avviare la gestione in project financing di alcune residenze studentesche della città – Nettuno, Don Bosco e San Cataldo.

Se sommiamo tutte queste operazioni l’effetto sarà un mutamento radicale del volto di Pisa, della composizione studentesca e del rapporto tra città ed università. Ormai studiare è un privilegio cui può accedere solo chi ha una copertura di reddito familiare alle spalle, e una città che stende il tappeto rosso a operazioni di pura speculazione sta attivamente contribuendo a ledere il diritto allo studio.

È necessario chiederci che cosa significhi essere una città universitaria: le persone che studiano a Pisa non debbono essere trattate come fonte di mero introito economico e relegate in determinati luoghi o quartieri. L’arricchimento e la potenzialità di un tessuto cittadino contaminato da universitarie/i passa dal rendere le persone che studiano nella nostra città parte attiva e integrata della stessa.

La gestione delle politiche abitative studentesche è una responsabilità enorme: significa colmare i divari territoriali che esistono nel nostro paese, significa creare opportunità di crescita per chi viene da una situazione di fragilità e garantire in modo effettivo il diritto allo studio.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

