Agenzia Casa: gestione totalmente fallimentare della assessora Bonanno. Mentre la destra inneggia alla velocizzazione degli sfratti

Nella giornata di mercoledì 18 febbraio si è svolta la seduta della Seconda Commissione Consiliare permanente sull’Agenzia casa per capire dalla Giunta Conti lo stato delle cose e le prospettive future.

L’Agenzia Casa è un strumento nato per facilitare domanda e offerta nel mercato abitativo: in sostanza, per come era stato pensato, il Comune si offre come intermediario, intercetta le case nel mercato privato, fornisce garanzie in termini economici ai proprietari e fa sì che gli immobili vengano messi a disposizione di chi cerca un affitto ma non riesce a trovarlo. Oggi invece le case in affitto non le0 mette più nessuno e quelle che ci sono hanno prezzi altissimi. Questo è molto chiaro a tutte le persone che si occupano di abitare.

Di fronte a questa situazione sempre più grave anche nella nostra città abbiamo chiesto alla Assessora Bonanno: Quante risorse il Comune ha messo a disposizione nel 2025 per l’agenzia casa? Quali sono invece i numeri delle persone in emergenza abitativa e quanti soldi sono stati spesi nelle albergazioni? E, ancora, quante nuove assegnazioni di case popolari avete fatto nel 2025 e quante persone ci sono ancora in graduatoria che aspettano?

L’Assessora Bonanno ha dichiarato di non rispondere, perché a suo dire le nostre domande erano fuori tema. E invece il tema è proprio questo. Oggi sotto l’assessorato Bonanno l’Agenzia casa non funziona per nulla, è un ennesimo clamoroso fallimento a dimostrazione della assoluta inadeguatezza della esponente della Lega a ricoprire questo ruolo. Dal 2023 esiste un bando per l’Agenzia Casa andato sempre deserto e che non è mai stato pubblicizzato adeguatamente, tanto che gli stessi rappresentanti di Confedilizia hanno dichiarato in Commissione di non esserne a conoscenza. Le pochissime case messe a disposizione dall’Agenzia Cassa sono immobili pubblici, sottratte quindi a quelle che dovrebbero essere utilizzate come case popolari.

Colpiscono poi gli interventi di alcune consigliere della Destra. Da una parte la Consigliera di Fratelli d’Italia Orlanza che, mentre si discute sul perché non funziona l’agenzia casa, dichiara apertamente che lei non la darebbe mai una sua casa a questo scopo.

Dall’altro la consigliera di Futuro Nazionale (partito di Vannacci) Bellomini che insiste sulla velocizzazione degli sfratti senza porsi il problema di cosa accade alle persone sotto sfratto: questo problema è un problema pubblico che se non si vuol far ricadere sui proprietari privati deve essere affrontato alla luce del quadro complessivo. A chi poi accusa “alcune forze politiche” di inneggiare alle occupazioni, non abbiamo alcun problema a rispondere che saremo sempre dalla parte di chi ha bisogno di una casa piuttosto che da quella di chi le case le ha e le tiene sfitte.

Di dati ne sono emersi pochi, perché alle domande non è stata data alcuna risposta da parte dell’assessora, evidenziando così che di prospettive questa giunta non ne ha alcuna. Quello che siamo riuscite a capire, però, è che nel 2025 il contributo del comune per l’agenzia casa è stato pari a zero.

Il dato si commenta da solo: se non si investe nelle politiche abitative i discorsi rimangono una mera facciata ed è evidente che l’impalcatura che si è costruita la destra per ingannare il proprio elettorato e fingersi dalla parete dei più deboli, ormai sta del tutto crollando.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

