Agenzia Casa: una operazione fantasma. In 4 anni nessun alloggio privato utilizzato, solo 10 nuclei familiari alloggiati dal 2022 ad oggi

“Non risultano finanziamenti per immobili privati”. È questa la sconcertante risposta della Giunta Conti alla nostra interrogazione sull’Agenzia Casa.

Ancora una volta sono i dati a smascherare la destra e a far emergere l’assoluta inconsistenza delle misure relative alle politiche abitative adottare dalla Giunta Conti.

L’Agenzia casa è nata, infatti, con uno scopo ben preciso: far entrare il pubblico nel mercato privato. Questo, infatti, dovrebbe fare il Comune. Intervenire seriamente in un mercato abitativo spietato, escludente, razzista, orientato solo alla massimizzazione del profitto che trasforma case in b&b. Il Comune dovrebbe fare una campagna pubblicitaria seria, ipotizzare vantaggi in termini fiscali e investire soldi per prestarsi come garante. L’Agenzia Casa così potrebbe avere così un valore importante anche per chi si trova ad avere una casa in più oltre alla propria, magari perché ereditata, e potrebbe usarla per integrare i redditi da fame degli stipendi di questo paese. Invece, no. A Pisa si finge che l’Agenzia Casa esista, ma in realtà non si utilizza neanche una casa privata ma solo immobili di proprietà comunale.

Tra l’altro l’inefficace gestione del patrimonio ERP , dove si lasciano vuoti circa 180 alloggi pubblici e non si investe nell’autorecupero, sono proprio una delle cause che rendono necessario il ricorso all’Agenzia casa nel mercato privato. E così la destra racconta l’ennesima bugia parlando di una Agenzia Casa che invece non esiste.

Ma anche i numeri inerenti gli alloggi comunali utilizzati sono del tutto risibili come emerge sempre dalla risposta alla nostra interrogazione. Gli alloggi tutti comunali sono 21. Dal 2022 a oggi sono stati alloggiati appena 10 nuclei familiari: 4 nel 2022, 4 nel 2023, 1 nel 2024, 1 nel 2025!!

I dati emersi grazie al nostro atto ispettivo sono drammatici ma dicono chiaramente che il sindaco Conti e l’ assessora Bonanno si guardano bene da adottare misure efficaci.

Per questo presenteremo una proposta di delibera per la modifica del regolamento dell’agenzia casa affinché finalmente uno strumento utile per intervenire sul mercato privato dando risposte a chi è in difficoltà sia realmente operativo.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

