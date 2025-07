Al fianco dei lavoratori di Amazon Pisa: la loro lotta è la nostra lotta!

In questi giorni, i lavoratori e le lavoratrici del magazzino Amazon di Pisa hanno deciso di fare sentire nuovamente la loro voce e incrociare le braccia. Un gesto importante e non estemporaneo, ultimo anello di una catena di sfruttamento che attraversa tutti i fulfillment center del colosso di Jeff Bezos. Come Rifondazione Comunista e Una città in comune ci stringiamo a questa battaglia con convinzione, perché sappiamo che dietro alla facciata dell’innovazione tecnologica, Amazon nasconde un modello di business costruito sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici.

Quello che accade a Pisa non è diverso da quanto documentato nelle inchieste sui magazzini di Piacenza o nelle lotte sindacali di Staten Island. Sono sempre gli stessi meccanismi perversi: ritmi di lavoro disumani dettati da algoritmi spietati, turni massacranti comunicati all’ultimo minuto, un sistema di sorveglianza che trasforma ogni pausa in un reato. E mentre i profitti dell’azienda volano, i lavoratori – spesso giovani, spesso migranti – faticano ad arrivare a fine mese con salari da fame e contratti precari.

Ma c’è di più. Amazon ha fatto della repressione sindacale una sua bandiera. Lo abbiamo visto in altre città dove i primi scioperi del 2017 dovettero organizzarsi nei bagni, unico spazio non controllato. Lo vediamo oggi a Pisa, dove chi prova a rivendicare i propri diritti rischia ritorsioni e marginalizzazione. È una strategia precisa, che mira a spezzare qualsiasi forma di solidarietà tra lavoratori.

Eppure, nonostante tutto, la resistenza cresce. I lavoratori e le lavoratrici di Pisa oggi ci ricordano che un altro modello è possibile: un’economia che metta al centro le persone, non i profitti. Che garantisca salari dignitosi invece di contratti precari. Che sostituisca il controllo algoritmico con il rispetto dei tempi umani.

Per questo la loro lotta è la nostra lotta. Appoggiamo senza riserve le rivendicazioni dei lavoratori in sciopero e ci uniamo alle richieste delle organizzazioni sindacali che li sostengono. Chiediamo alle istituzioni locali di uscire dalle complicità: non si possono stendere tappeti rossi alle multinazionali e stare a guardare quando vengono calpestati diritti fondamentali.

La battaglia di Amazon Pisa non è isolata. Si collega idealmente alle mobilitazioni che in tutto il mondo stanno sfidando il potere dei giganti del capitalismo digitale. Da Piacenza a Staten Island, da Lipsia a Toronto, una verità emerge chiara: questi colossi non sono invincibili. Quando i lavoratori si uniscono, possono scrivere una pagina nuova.

Noi ci saremo, in questa e in tutte le battaglie per un lavoro dignitoso. Perché un’altra economia è possibile, ma si costruisce solo partendo dal basso, dalla lotta di chi ogni giorno muove davvero il mondo.

