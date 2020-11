Alberghi sanitari e cure intermedie: si usino Fossabanda e Benedettine. Si recuperino spazi al Santa Chiara e alla caserma Artale. Si requisiscano le strutture private

In città servono spazi per alberghi sanitari e cure intermedie. E’ questo quanto è emerso da una delle ultime riunioni del Centro operativo comunale. Noi avanziamo una proposta riguardante due immobili che potrebbero essere rapidamente utilizzati, fornendo velocemente posti e luoghi idonei.

Il primo è l’ex albergo di Santa Croce in Fossabanda di proprietà comunale che risponde esattamente allo scopo e che necessita solo di piccoli interventi per la messa a norma degli impianti per la riapertura. Inoltre trattandosi di patrimonio comunale si tratterebbe di un investimento che nel futuro rimarrebbe a disposizione di tutta la città.

Il secondo immobile è quello delle Benedettine, di proprietà dell’Università di Pisa, che ad oggi, vista la mancanza di mobilità interuniversitaria a causa dell’emergenza, non può essere usato per gli scopi di foresteria e che è da subito utilizzabile. Comune ed Università darebbero così un segnale e un contributo immediato per far fronte alla situazione di emergenza e dare il tempo per implementare le disponibilità con altre soluzioni

Proponiamo anche una attenta verifica degli spazi vuoti all’interno del complesso del Santa Chiara per capire cosa si può riutilizzare di quei luoghi, senza dimenticare anche gli spazi della Caserma Artale da poco dismessa.

Queste crediamo che siano operazioni fattibili e rapide su cui le istituzioni dovrebbero mettersi subito al lavoro. A questo si aggiunge, anche alla luce delle nuove indicazioni governative sugli hotel sanitari, la possibilità per la Prefettura di ricorrere ad uno strumento come quello della requisizione di strutture private, cosa che da tempo riteniamo indispensabile e doverosa in quanto nessuno può pensare di fare profitti con questa emergenza.

Contemporaneamente vanno individuate le figure professionali e le unità di personale per la presa in carico degli ospiti e degli utenti delle strutture, con contratti stabili e non con altre figure precarie o peggio ancora con lavoratori e lavoratrici interinali.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

Cobas sanità

Mi piace: Mi piace Caricamento...