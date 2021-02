Alt ai brevetti sui vaccini

I ritardi nella somministrazione dei vaccini purtroppo sono ormai evidenti, come anche è evidente che ogni ulteriore ritardo nella vaccinazione è causa di morti evitabili e perciò inaccettabili.

L’1 e 2 marzo il Consiglio generale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio deciderà sulla proposta di India e Sud Africa di allentare i vincoli di proprietà sui vaccini COVID-19 per consentirne l’accesso a tutta la popolazione mondiale.

L’Unione Europea è tra coloro che si oppongono a questa proposta favorendo il profitto di aziende farmaceutiche che hanno affrontato le sperimentazioni necessarie e ammortizzato ogni rischio d’impresa grazie a ingenti finanziamenti pubblici.

Liberare i vaccini dai vincoli di proprietà renderebbe possibile la loro produzione dovunque vi siano laboratori attrezzati aumentando così la loro produzione e rendendo più facile la distribuzione dove servono. La vaccinazione sarà efficace solo se potrà essere completata in tutti i paesi, non solo in quelli ricchi.

I cittadini dell’UE hanno il diritto di rivolgersi direttamente alla Commissione europea con un’iniziativa dei cittadini europei (ICE) per proporre un’azione legislativa concreta. Affinché un’iniziativa venga presa in considerazione dalla Commissione è necessario che 1 milione di persone in tutta l’UE la firmino a sostegno.

Una città in comune invita a firmare l’Iniziativa dei Cittadini Europei perché la Commissione europea promuova l’eliminazione dei brevetti sui vaccini.

Una città in comune invita a firmare l’Iniziativa dei Cittadini Europei perché la Commissione europea promuova l’eliminazione dei brevetti sui vaccini.

Una città in comune

Clicca sull’immagine per firmare:

Mi piace: Mi piace Caricamento...