Elezioni amministrative comune di Pisa – 14 e 15 Maggio 2023

COME SI VOTA

Nelle elezioni amministrative per i comuni che, come Pisa, hanno più di 15.000 abitanti, il voto si può esprimere in diversi modi:

1) Con una croce sul simbolo della lista in questo modo il voto viene assegnato alla lista e al candidato/a sindaco/a ad essa collegato

2) Con una croce sul simbolo della lista e indicando il nome di uno o due candidati/e della lista in questo modo il voto viene assegnato al candidato/a consigliere/a, alla lista e al candidato/a sindaco/a ad essa collegato/a. RICORDATE CHE SE INDICATE 2 PREFERENZE DEVONO ESSERE UNA PER UNA DONNA E L’ALTRA PER UN UOMO

3) Voto disgiunto Se metti una croce sul simbolo di una lista e una croce sul nome di un candidato/a a sindaco/a collegato/a ad altre liste, come nel seguente esempio:

il voto di lista viene assegnato alla lista votata (la numero 1) il voto per il sindaco/a viene assegnato al sindaco/a collegato/a alle liste 2 e 3 ma NON alle liste 2 e 3 I/Le consiglieri/e vengono attribuiti sulla base del voto di lista

IMPORTANTISSIMO: NON votate facendo la croce solo sul candidato a sindaco!!!



in questo caso il voto viene assegnato SOLO al candidato/a sindaco/a e NON viene dato nessun voto alle liste ad esso collegato.

NOI VI INVITIAMO A VOTARE COSI’:

VOTATE LA LISTA METTENDO UNA CROCE SUL SIMBOLO, in questo modo si darà il voto sia alla lista che al candidato sindaco. Votate cosi:

Se volete dare una preferenza per i/le candidati/e consiglieri/e,

VOTATE METTENDO UNA CROCE SUL SIMBOLO e SCRIVENDO IL NOME di uno o due candidati/e consiglieri/e. Votate cosi:

in questo caso, RICORDATE CHE SE INDICATE 2 PREFERENZE DEVONO ESSERE UNA PER UNA DONNA E L’ALTRA PER UN UOMO.