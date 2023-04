Marco Ricci, 38 anni, consulente ambientale.

Candidato nella lista Una Città in Comune

Nato e cresciuto a Pisa, nel quartiere di Cisanello. Lì ha imparato a vivere la città, le scuole, gli scout a S. Croce in Fossabanda. A conoscere il bello di un quartiere che ha tutto al suo interno, e il brutto di strade pericolose che lo attraversano e lo dividono.

Fin dalle medie ha cominciato ad usare la bici in autonomia per muoversi in città e da allora non ha più smesso. Ciò che era una semplice necessità, è diventata anche una passione e una scelta consapevole: ora abita più lontano dal centro, a Porta a Mare, eppure per andare in centro dove lavora e per portare il figlio a scuola, continua sempre ad andare su e giù in bicicletta.

La sua idea di ambientalismo nasce da questo, dalle esigenze concrete della vita di tutti, dalla convinzione che sia l’unico modo per stare tutti meglio.

Dell’ambientalismo ha fatto il cuore della sua vita: sia professionale, con la laurea in Scienze Ambientali, il Master sulle fonti di energia rinnovabile, e la società di consulenza ambientale di cui è socio amministratore; che di volontariato, inserendosi a 19 anni nel Circolo di Legambiente Pisa, nel quale ha fatto volontariato e di cui è stato Presidente dal 2007 al 2013, quando è stato eletto Consigliere Comunale.

Negli ultimi cinque anni da consigliere ha seguito soprattutto le politiche dei rifiuti, della mobilità pedonale e ciclabile, del verde pubblico contro la cementificazione del territorio, imparando che quando c’è volontà politica le cose si possono fare. Ora si candida nuovamente per proseguire quel lavoro.