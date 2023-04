Tiziana Nadalutti, 46 anni, consulente ambientale

Candidata nella lista Una Città in Comune

E’ nata a Udine nel 1971 e ha scelto da più di vent’anni di vivere a Pisa, dove si è laureata in Scienze Agrarie.

E’ profondamente legata alla sua storia familiare: le origini contadine, il nonno staffetta partigiana, la mamma femminista, la maestra delle elementari che le ha trasmesso l’amore per la natura e la tutela degli animali. Il suo impegno politico nasce da lì. Da lì la sua professione per l’ambiente, la natura e l’agricoltura sostenibile che, ritiene, debba costituire un cardine per un’altra economia di Pisa e di tutta l’Area pisana.

Ha fatto parte a lungo dell’associazione Ambiente e Lavoro, è iscritta a Legambiente e alla Società dei Territorialisti e delle territorialiste.

Negli ultimi anni ha contribuito con passione ed energia all’esperienza di “Una città in comune” e ha partecipato con entusiasmo al movimento pisano per la liberazione, la riappropriazione e l’uso collettivo degli spazi inutilizzati, collaborando all’elaborazione delle proposte per la loro gestione partecipata che rientrano nel programma della lista.

Ama muoversi in bici ed è iscritta alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

Pensa che lo sviluppo della mobilità dolce sia essenziale per la vita della città.