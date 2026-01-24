Anche Diritti in comune è contro i re e le loro guerre

Questo sabato 24 e domenica 25 gennaio abbiamo deciso di partecipare all assemblea “O Re o Libertà” promossa dalla Convergenza Sociale “Contro i re e le loro guerre”.

Il nome trae ispirazione dal movimento “No Kings” nato negli USA contro le politiche liberticide di Trump e che oggi anima la protesta contro l’ICE, la polizia per il controllo dell immigrazione degli stati uniti, colpevole di avere ammazzato senza motiva una libera cittadina.

In questo ultimo anno abbiamo partecipato al movimento contro le Leggi sicurezza che oggi vengo addirittura inasprite con un nuovo pacchetto di misure, partendo sul nostro territorio dal contrastare l’istituzione delle zone rosse.

Abbia aderito convintamente alla Campagna europea “Stop Rearm Europe” contrastando sia l’aumento delle spese militari in senso generale sia lottando contro la militarizzazione dei territori: dalla decennale Camp Darby che dovrebbe essere chiusa alla nascitura base dei corpi speciali dei Carabinieri, entrambe nella riserva naturale di san rossore. Includendo anche la lotta contro tutti gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto che oggi fanno di Pisa un nodo logistico centrale nel trasporto di armi in tutto mondo, ma in particolare dagli stati uniti all’oriente.

Abbiamo sostenuto il collettivo di Fabbrica della ex GKN in un percorso di difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in una proposta concreta di transizione industriale dal basso che fosse ambientalmente e socialmente compatibile.

Siamo stati dentro la marea che si sollevata contro il genocidio del pololo palestinese contro ogni forma di repressione, ispezione e sanzionamento che dalle manganellate sugli studenti ancora oggi colpisce i vigili del fuoco.

Abbiamo visto come in tutte queste lotte esiste una logica di interesse economico che prevale sui diritti sociali, civili e umani delle persone, che per noi sono tutti cittadine e tutte cittadine del mondo. E siamo contrari a chi vuole alzare muri e barriere gridando all’allarme per la sicurezza, mostrando nemici che non esistono, una continua propaganda che alimenta la paura e favorisce l’istituzione di leggi sempre piu repressive. Limitare il dissenso e gli spazi di aggregazione, per isolarci e controllarci. E intanto venderci, vendere le nostre città al miglior offerente, in un processo di gentrificazione senza fine, mentre le persone rimangono senza casa, i piccoli esercizi commerciali chiudono, scuole e ospedali cadono a pezzi, fino a sottrarre anche il parco sotto casa per un nuovo parcheggio. Intanto le holding che mirano a comprare i nostri centri città sono le stesse che vogliono lucrare sulla ricostruzione di Gaza, attraverso le stesse aziende che sono chiamate a costruire le basi militari nei nostri parchi.

Abbiamo bisogno di confrontarci, di darci nuove parole d’ordine, di creare un nuovo immaginario che ci porti a costruire una mobilitazione trasversale e di massa, per questo crediamo che sia importante confrontarsi in questo spazio di convergenza.

Diritti in Comune: Una città in comune-Rifondazione Comunista

