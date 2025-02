Ancora soldi pubblici da sperperare per gli steward nelle piazze

Stewart nelle piazze del centro di Pisa.

Continua da parte della giunta Conti lo sperpero di denaro pubblico e la lotta senza quartiere alla socialità nella nostra città.

E’ di questi giorni infatti la pubblicazione dell’ennesimo aggiornamento del contratto di appalto con un’agenzia di vigilantes per il controllo delle piazze del centro storico: solo per febbraio e marzo, ben 14mila euro che ben simboleggiano come il centrodestra pensa di organizzare e indirizzare la vita cittadina in strade e piazze del centro.

Determina_191-11-02-2025-Stewarding_piazze

