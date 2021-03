Antenna al Cep: flash mob nel quartiere

Abbiamo partecipato al flash mob convocato dai cittadini e della cittadine del Cep contro l’antenna che da un giorno all’altro è spuntata come un fungo nel quartiere.

Solo che queste antenne non sono funghi e il loro percorso autorizzativo è lungo. Per cui chi sapeva, ovvero l’amministrazione comunale, non solo ha taciuto in tutto questo tempo ma non ha mai informato gli abitanti della decisione assunta. Si tratta sempre di scelte politiche e non tecniche.

Dal 2013 ci battiamo in consiglio comunale perché il Comune si doti di un Piano delle antenne come previsto dalla normativa. Siamo davanti ad un altro caso contestato dagli abitanti come avvenuto a Marina di Pisa negli scorsi anni.

E per questo abbiamo nuovamente presentato una interpellanza in consiglio comunale e chiesto insieme con le altre minoranze un argomento urgente sul caso del Cep per verificare tutto l’iter procedurale.

Oggi il sindaco non può nascondersi dietro un non sapevo e altre promesse. Ancora una volta come in altre occasioni la Giunta Conti cancella la partecipazione e il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini.

Una città in comune

