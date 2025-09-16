Antivirus del Comune acquistato da una multinazionale a guida israeliana: si interrompa il contratto

Da una recente determina redatta dall’ufficio dei servizi informatici emerge che il servizio di antivirus del Comune di Pisa è fornito dalla azienda Cynet: un’impresa multinazionale prevalentemente guidata e finanziata da soggetti di nazionalità israeliana che, oltretutto, ha una delle principali sedi nello stato di Israele. Si tratta di 32 mila euro per un servizio di 12 mesi.

Abbiamo così depositato un question time che si discuterà nella seduta di giovedì 18 settembre per chiedere al Sindaco e alla Giunta se è intenzione della amministrazione comunale interrompere questo rapporto economico e commerciale.

Riteniamo infatti che sia dovere del Comune di Pisa nel rispetto del diritto umanitario, oggi calpestato dal Governo israeliano che sta compiendo il genocidio del popolo palestinese, impedire in ogni forma un sostegno allo stato di Israele e, dunque e maggiormente, evitare di concludere nuovi accordi con aziende a principale conduzione e finanziamento israeliano.

La stessa Corte Internazionale di Giustizia, con l’ordinanza cautelare resa il 26 gennaio 2024, nell’ambito della controversia Sudafrica c. Israele, ha accertato l’esistenza di rischio imminente di genocidio e quindi ha sollecitato la responsabilità degli altri Stati parte della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (fra cui l’Italia), sui quali grava l’obbligo di fare tutto quanto è in proprio potere per prevenire la commissione di un genocidio, o per porre fine a un genocidio in corso. E proprio in attuazione di questi obblighi lo Stato italiano in tutte le sue articolazioni e quindi anche i Comuni, sono tenuti a rivedere le proprie relazioni economiche, politiche, accademiche, sociali e culturali con lo Stato di Israele, interrompendo immediatamente qualunque relazione che possa rafforzare o giustificare la commissione di gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele o ostacolare l’esercizio del diritto di autodeterminazione del popolo palestinese e astenendosi dall’intrattenere con Israele qualunque relazione economica o commerciale, nonché ad adottare provvedimenti adeguati per impedire che cittadini italiani e imprese incorporate nel territorio italiano intrattengano relazioni commerciali o di investimento che contribuiscono al mantenimento della situazione illegale creata da Israele.

Il nostro question time si ricollega così e rilancia i contenuti della mozione di iniziativa popolare presentata da Pisa per la Palestina in consiglio comunale e bocciata dalla destra nel luglio scorso che chiedeva alla amministrazione comunale di interrompere eventuali rapporti o contratti in essere con aziende israeliane. In questo quadro sarà di grandissima importanza la seduta della seconda commissione di controllo e garanzia da noi richiesta, sebbene si svolgerà in forma secretata, sui rapporti tra Farmacie Spa e aziende israeliane come Teva.

Riprendiamo così i lavori del consiglio comunale mettendo al primo posto il genocidio del popolo palestinese. Per questo nell’ultima conferenza dei capigruppo avevamo chiesto che venissero discusse prioritariamente tutte le mozioni relative alla Palestina, a partire da quelle presentate dal nostro gruppo: per il riconoscimento dello stato palestinese, in sostegno a Francesca Albanese, per il gemellaggio del Comune di Pisa con Gaza City e in appoggio alla azione della Global Sumud Flotilla. La destra ha bocciato la nostra richiesta impedendo di far luce e tenere alta l’attenzione sul genocidio in corso che il governo italiano e le istituzioni europee contribuiscono ad alimentare con finanziamenti diretti o indiretti allo stato di Israele.

Giovedì il sindaco sarà però costretto a rispondere al nostro question time. Crediamo fortemente che tutte le nostre forze debbano in primo luogo essere impiegate per fermare il genocidio del popolo palestinese e siamo pronti a farlo nelle piazze, nei porti, nelle stazioni, nelle scuole, in ogni altro luogo di vita e di lavoro e per tutto quello che ci sarà possibile anche dentro il Consiglio Comunale.

