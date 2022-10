Appalti servizi scuole nidi e materne: sosteniamo lo sciopero contro una Giunta che non tutela posti di lavori e salari

Sosteniamo con convinzione lo sciopero indetto per la giornata di oggi da tutte le organizzazioni sindacali contro le politiche della Giunta Conti per quanto riguarda gli appalti dei servizi diversi dall’educativo nei nidi e nelle scuole materne del Comune di Pisa.

Si arriva a questo sciopero dopo oltre un anno e mezzo in cui la destra ha raccontato solo bugie e disatteso tutti gli impegni presi con le lavoratrici, con i sindacati e anche con lo stesso consiglio comunale.

La giunta a trazione Fratelli d’Italia con l’assessora Munno sta riducendo le risorse per i servizi educativi, e gli effetti della statalizzazione delle scuole dell’infanzia comunali provoca disastri che sono sotto gli occhi di tutti e che abbiamo da sempre denunciato sia sul fronte del servizio che del lavoro.

Infatti l’effetto della statalizzazione prima delle Agazzi e poi delle Calandrini, solo per diminuire i finanziamenti comunali in questo settore, ha pesanti ripercussioni sulla salvaguardia occupazione, salariale e contrattuale.

Ad oggi non ci sono volutamente garanzie per il personale in esubero, visto che la Giunta Conti non ha stanziato nelle gare per gli appalti dei servizi educativi e della refezione le risorse necessarie per tutelare tutti i posti di lavoro e i livelli salariali, anzi ci sarà un netto peggioramento contrattuale con minori garanzie.

Lavoratrici che da anni sono la spina dorsale nei servizi delle nostre scuole che da mesi vivono una situazione di incertezza non sapendo se il giorno dopo avranno ancora un lavoro. Si tratta di un modo inaccettabile e indegno di trattare le lavoratrici da parte della Giunta Conti.

Da settimane chiediamo che venga il sindaco in commissione a metterci la faccia ma senza alcuna risposta.

Ciccio Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Olivia Picchi – Partito Democratico

Gabriele Amore – Movimento 5 stelle

