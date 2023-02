Abbiamo sottoscritto il seguente appello

Siamo donne ed uomini con pluralità di storie e percorsi sociali e politici che in questi anni – a vario titolo – abbiamo incontrato, condiviso, partecipato all’universo di solidarietà ed accoglienza, ispirato dal pensiero e dall’azione di Mimmo Lucano e conosciuto in tutto il mondo come “Modello Riace”. Tutto iniziò sul finire degli anni novanta con l’arrivo di un veliero di rifugiati giunti dal Kurdistan, spinto dal destino e dal vento verso le nostre coste. Dopo di loro son giunti a Riace, provenienti da circa venti nazioni, oltre sei mila richiedenti asilo. Il piccolo paesino di circa duemila abitanti, su impulso del sindaco Mimmo Lucano aprì le porte delle case abbandonate dai riacesi emigrati altrove, ripopolando e rivitalizzando un borgo semi abbandonato. Furono aperte scuole ed opifici, avviati corsi di lingua ed istituite borse lavoro, si attivarono servizi universali, quali un ambulatorio medico popolare, una nuova vita nacque dalla contaminazione culturale tra popoli in fuga – compresi i riacesi della “Restanza”, rispetto al fenomeno dell’emigrazione – tessendo un filo di umanità solidale ed egalitaria che a differenza di quanto accaduto (e accade tutt’ora) strappò alle spire della manovalanza di mafiosi e caporali la fragile forza lavoro di tantissimi lavoratori senza diritti, allontanando al contempo gli interessi della criminalità organizzata da quel territorio. Non solo un esempio dirompente ed alternativo di accoglienza che ha saputo rispondere al fenomeno strutturale e mondiale delle migrazioni, con il protagonismo dal basso tra i popoli e rispondendo con alterità alle disumane e securitarie pratiche di ripudio e chiusura dei porti e della solidarietà, ma un vero e proprio modello alternativo, democratico e partecipato di gestione della cosa pubblica. Su tutto vale ricordare la progettazione e l’avvio del percorso per rendere Riace completamente autonoma dal carrozzone regionale della Sorical sulle risorse idriche, tenendo fede al referendum popolare del 2011, con il fine di rendere veramente l’Acqua Pubblica; la brillante gestione – sempre comunale, autonoma e fuori dagli indicibili interessi presenti nel settore dei rifiuti in Calabria – della raccolta differenziata, portata avanti con il sistema del porta-a-porta e con il supporto degli asinelli, sostenuta da una isola ecologica volta a valorizzare al massimo il riciclo ed il riuso dei prodotti; la tutela del territorio costiero attraverso lo stop alla cementificazione ed alla speculazione edilizia. Forse la migliore definizione del “Modello Riace” fu coniato proprio da un funzionario della Prefettura di Reggio Calabria che, all’indomani di una dettagliata verifica su quanto accadeva nella gestione dei fondi per i migranti a Riace – a seguito del blocco dei pagamenti del 2017 – auspicava “la prosecuzione di una esperienza che rappresenta un modello di accoglienza, studiato (come fenomeno) in molte parti del mondo”. Pochi mesi dopo, suscitando incredibile stupore a livello internazionale, a Mimmo Lucano e ad altre/i operatori venivano contestati reati di vario tipo: associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il seguito è purtroppo noto: Mimmo fu esiliato e, alla fine del processo di primo grado, condannato ad oltre tredici anni di carcere. Tuttavia i reati ”specifici” contestati, non resistendo alla prova dei fatti, sono man mano decaduti durante il processo. Non c’è stata concussione, come confermato in aula dal principale teste dell’accusa, e men che meno peculato, considerato che a margine di intercettazioni e verifiche non è stato trovato un solo euro sul conto di Mimmo, mentre l’abuso d’ufficio ed il favoreggiamento di immigrazione clandestina, al netto delle richieste avanzate dallo stesso Ministero dell’interno nei periodi caldi degli sbarchi, sarebbero riconducibili all’emissione di due carte d’identità: una per assicurare le cure ad una bambina di pochi mesi e l’altra per garantire una vita degna ad una ragazza proveniente dalla Nigeria, Becky Moses, fatta allontanare da Riace da una assurda quanto iniqua e disumana direttiva che considera le persone in scadenza e, in seguito, bruciata viva nelle tendopoli della vergogna di San Ferdinando, della cui morte chiediamo giustizia allo Stato italiano! In altri termini, resta in piedi l’associazione a delinquere in assenza, ormai, di alcun reato specifico da contestare, al netto delle farneticanti ipotesi su improbabili quanto inesistenti “vantaggi politici” perseguiti da Mimmo Lucano. Alla luce di tutto ciò, riteniamo che l’inchiesta ed il processo sin dall’inizio abbiano assunto pericolose ed inaccettabili connotazioni politiche ed esprimiamo, su questa inquietante curvatura, il nostro totale dissenso, impegnandoci ad organizzare in tutto il Paese manifestazioni pacifiche e democratiche per fare sentire la nostra vicinanza a Mimmo ed ai co-imputati, manifestando la nostra totale condivisione con una visione umanitaria che nei fatti ha portato a termine le più avanzate forme di partecipazione e solidarietà stabilite dalla Carta Costituzionale. Siamo donne ed uomini che considerano l’azione di Mimmo Lucano, la sua condotta di vita ed il suo ruolo istituzionale implicitamente ispirati ai valori della Costituzione Repubblicana e, riconoscendoci pienamente nel suo esempio, vogliamo continuare a sostenere globalmente l’opera di accoglienza e solidarietà che ha fatto conoscere Riace in tutto il mondo. Come Mimmo, vogliamo “mantenere viva la certezza che è possibile essere contemporanei di tutti coloro che vivono animati dalla volontà di giustizia e di bellezza, ovunque siano e ovunque vivano, perché le cartine dell’anima e del tempo non hanno frontiere.” Per tutto ciò, ci ritroveremo a Riace, domenica 26 febbraio, per un’assemblea popolare, aperta e democratica, insieme a quanti sentono “nel più profondo del proprio essere” la disumana ingiustizia che si sta consumando sia nei confronti di Mimmo Lucano che verso quanti si impegnano strenuamente in pratiche di solidarietà e di accoglienza. Una assemblea che riprenda e rilanci un cammino condiviso e partecipato con Mimmo per una nuova umanità: con “più rispetto dei diritti umani, più pace che guerre, più uguaglianza, più libertà che barbarie”.

Adesioni

ELENCO ADESIONI

● Angelo Broccolo, Corigliano Calabro,

COMITATO 11 GIUGNO, Cosenza

● Sasà Albanese, Siderno (RC)

● Isidoro Napoli, JIMUEL INTERNET MEDICS FOR

LIFE, Siderno (RC) (Ambulatorio Riace)

● Gaia Barillà – Social media manager, Pisa

● Lidia Liotta – Lega Ambiente, Napoli

● Fiorella Mannoia – artista, Roma

● Vauro Senesi – artista, Roma

● Giovanna Marini – artista, Monte Porzio Catone

● LUCIANA CASTELLINA, ROMA

● Maurizio Acerbo, segretario nazionale PRC-SE

● Istituto Ernesto De Martino, Sesto Fiorentino

● Luca Casarini – Mediterranea

● Emmida Multari Cardiologa, Siderno (Ambulatorio Riace)

● Laura Pipino, Siderno (RC)

● Anna Romeo Siderno (RC)

● Silvio Frasca’, Siderno (RC)

● Francesco Martino, Siderno (RC)

● Silvana Leonardo, attivista, Siderno (RC)

● Gianluca Albanese, Giornalista, Siderno (RC)

● Giuseppe Oppedisano, presidente sezione ANPI di

Siderno(RC)

● Michela Albanese, Siderno (RC)

● Antonio Sgambelluri – Siderno (RG)

● Piero Idone, Villa San Giovanni, (RC)

● Angelo Raso, Legambiente, Villa San Giovanni, (RC)

● Nuccio Barillà, Lega Ambiente, Reggio Calabria

● Nino Mallamaci, Reggio Calabria

● Antonio Campolo – Reggio Calabria

● Maurizio Marzolla – Reggio Calabria

● Donata Maria Murolo, Reggio Calabria

● Giuseppe Licordari – Reggio Calabria

● Salvatore Miceli – Reggio Calabria

● Lorenzo Fascì – Reggio Calabria

● Rosario Rocca, Benestare (RC)

● Turi Murace, Bivongi, (RC)

● Chicco Galmozzi, Bivongi (RC)

● Rosalba Bosco, Bivongi (RC)

● Pino Passarelli, Bivongi, (RC), vive a Milan

● Enzo Infantino, Palmi (RC)

● Luisa Pandolfini Oppido Mamertina (RC)

● Giuseppe Rugolo, Oppido Mamertina (RC)

● Luigi Carrano, Oppido Mamertina (RC), vive a Faenza

● Antonino Mammoliti – Oppido Mamertina RC

● Salvatore Violi – Oppido Mamertina RC

● Maria Cammarari – Oppido Mamertina RC

● Walter De Fiores, Bovalino (RC)

● Armando Panetta, Locri (RC)

● Giovanni Ruffo, Bovalino (RC)

● Mauro Chiera, Caulonia (RC)

● Maurizio Zavaglia, Gioiosa Ionica (RC) COOPERATIVA

SOCIALE NELSON MANDELA, (PROGETTO DIAMO LUCE A

RIACE)

● Modafferi Sandro Nicola, Associazione Gioiosa Bene

Comune, (RC)

● Rosanna Larosa – Gioiosa Ionica (RG)

● Daniela Larosa, militante comunista, perito turistico,

Mammola (RC)

● Lucia Nesci, Ardore (RC)

● Antonino Richichi, Campo Calabro, (RC)

● Antonio Meli, operatore CITTA’ FUTURA, Riace (RC)

● Cosimo Meli Riace (RC)

● Cristina Bonzagni, Sezione ANPI Carla Nespolo – Riace

(RC)

● Antonio Nicolò segretario della sezione ANPI CARLA

NESPOLO di Riace (RC)

● Maria Ripamonti-attivista storica Progetto Riace Villaggio

Globale.

● Maria Furfaro – Mammola (RC)

● Rosita Lombardo Roccella Ionica (RC)

● Surace Anna Roccella Ionica(RC)

● Lombardo Valentino Roccella Ionica(RC)

● Pacicca Emma Roccella Ionica(RC)

● Maria Teresa Lombardo, Roccella Ionica (RC)

● Lucia Spagnolo, Roccella Ionica (RC)

● Iervasi Nicola Roccella Jonica (RC)

● Zajac Agnese Roccella Jonica(RC)

● Camera del Lavoro C.G.I.L. di Ardore Marina. (RC)

● Sindacato Pensionati C.G.I.L. di Ardore Marina(RC)

● Salvatore Orlando – Cooperativa Terre Grecaniche –

Palizzi (RC)

● Antonio Longo – Mammola (RC)

● Maria Teresa Latella – Melito di Porto Salvo (RC)

● Michele Tripodi – Polistena (RC)

● Michele Conia – Cinquefrondi (RC)

● Simona Mulè, Gerace (RC)

● Giuseppe Falleti Presidente Sezione ANPI Taurianova (RC)

● Giuliana Mangiola sezione ANPI sez. ” C. Smuraglia” di

Reggio Calabria

● ANPI SEZIONE “RUGGERO CONDÒ” (RC)

● Maria Lucia Parisi, Presidente della Condò (RC)

● Diego Cilio, Vice Presidente della Condò (RC)

● ANPI SEZIONE LOCRI-GERACE

● Giovanni Cizza – Circolo Arci Il Barrio, Crotone

● Fabio Riganello, A. Maslow APS – Circolo Arci, Crotone

● Antonio Manfredi, ASSOCIAZIONE LAICITALIA, Crotone

● Marco Riolo Crotone

● Vincenzo Medici ASSOCIAZIONE GLI SPALATORI DI

NUVOLE Crotone

● Raffaele Muraca – Isola di Capo Rizzuto, Crotone

● Pino Fabiano, ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

COTRONEINFORMA – Cotronei KR

● Maria Miletta – Cotronei KR

● Piero Bevilacqua, STORICO, Catanzaro

● Silvia Galiano, Catanzaro

● Elisabetta Treccozzi, Catanzaro

● Pietro Melia, Soverato (CZ)

● Pino Zappavigna Ardore (CZ)

● Franco Tallarico Marcellinara(CZ)

● Clara Giannuzzo, Badolato

● Aldo Gallace – Badolato Marina (CZ)

● Claudio Parentela, Artista, Giornalista Free Lance,

Catanzaro

● Angela Albanese, Montauro (CZ)

● Pino Zappavigna Presidente ANPI Intercomunale di

Ardore (CZ)

● Marianna Sodaro, ANPI Catanzaro

● Flavio Greco, Catanzaro

● Francesco Melito – Girifalco (CZ)

● Carmela Commodaro, Giornalista, Squillace (CZ)

● Mariarosaria Barranca – Squillace (CZ)

● Dario Pelaggi, Montauro (CZ)

● Sonia Rocca – Nocera Terinese (CZ)

● Rosa Tavella, già Consigliera reg. PRC-SE della Calabria,

Lamezia Terme (CZ);

● BIMBOMED CENTRO MEDICO DI NEUROPSICHIATRIA

INFANTILE E NEURORIABILITAZIONE DI ALTA SPECIALITÀCatanzaro

● Franco Argada – Lamezia Terme (CZ)

● Luciano Rimini, attivista politico, Lamezia Terme (CZ).

● Matteo Malerba – Vibo Valentia

● Angelo Lombardi Satriani – Vibo Valentia

● La Pera Filippo – Vibo Valentia

● Amerigo Fiumara, Vibo Valentia

● Carlo Beneduci – Vibo Valentia

● Elisabetta Furlano Monterosso Calabro (VV)

● Peppino Lavorato – Vibo Valentia

● Li Pomi Alfredo Iomadi -Vibo Valentia

● Giovanni De Sossi, Vibo Valentia

● Rosario Margiotta – Dinami (VV)

● Franco Staropoli, Vicepreside, Briatico (VV) Luca Vallone,

San Calogero (VV)

● Fortunato Petrolo – Mileto (VV)

● Pino De Seta ambientalista di Vibo Valentia

● Ada Cavazzani, docente sociologia UNICAL, Rende (CS)

● Amalia Rovella, docente, Rende (CS)

● VITO TETI, Antropologo UNICAL e scrittore, Cosenza

● Alfonso Senatore, docente universitario, Cosenza

● Andrea Bevacqua, docente, Cosenza

● Ivana Russo – artista, Cosenza

● Gianluca Palma, giornalista, Cosenza. Vive a Roma

● Graziella Segreti, Ass. Cosenza in Comune, Cosenza;

● ASSOCIAZIONE COSENZA IN COMUNE, Cosenza

● Pierluigi Pedretti, docente, Cosenza;

● Harouna Souarè Cosenza

● Anselmo Sicilia Cosenza

● Francesco Gaudio, Assemblea Generale CGIL Cosenza;

● Delio Di Blasi, Dirigente CGIL, Cosenza

● Walter Greco, Cosenza

● Angelica Perrone, Cosenza

● Anna Elia, Cosenza

● Gianni Oliveri Cosenza

● Sarah Bonello Amantea (CS)

● Errico Carmela, Verbicaro (CS)

● Giuseppe Liguori, Oriolo Calabro (CS)

● Massimo Ferrante, cantante, Fraz. Joggi di Santa Caterina

Albanese (CS)

● Adriano D’Amico, Avvocato, San Demetrio Corone, (CS)

● Angela Antonia Di Leo, Rocca Imperiale, Cosenza

● Giuseppe Valente Casali del Manco (CS)

● Maria Francesca Lucanto, Casali del Manco (CS)

BIBLIOTECA DONNE BRUZIE – VEGLIE CONTRO LE MORTI IN

MARE CALABRIA – CIRCOLO SUD ORIZZONTE

● Maria Maddalena Radoni, Casali Del Manco (CS),

BIBLIOTECA DONNE BRUZIE

● Erminia Barca, Casali Del Manco (CS), BIBLIOTECA DONNE

BRUZIE

● Anna Pisano, Casali Del Manco (CS), BIBLIOTECA DONNE

BRUZIE

● Milva Spagnuolo, Cosenza, BIBLIOTECA DONNE BRUZIE

● Juana Segreti, Casali del Manco (CS) BIBLIOTECA DONNE

BRUZIE

● Luigi Pandolfi, Saracena CS

● Raffaella Amato, avvocato, Corigliano Rossano (CS)

● Mario Grisolia, Agricoltore (Amendolara CS)

● Raffaella Amato, Corigliano Rossano (CS)

● Massimo Covello, Casali del Manco (CS)

● Stefania Fratto, DONNE E DIRITTI, San Giovanni in Fiore

(CS)

● Maria Saletta Oliverio, CGIL Cosenza, San Giovanni in

Fiore (CS);

● Giuseppe Tiano, attivista sindacale, Rogliano (CS)

● Tania Paolino, Santa Maria del Cedro (CS)

● Nicola Corbino Montegiordano (CS)

● Rosa Sicilia, Cosenza

● Chiara Davoli, ARCI RED – DONNE & INTERCULTURA,

Cosenza

● Angela Liguori, operaia e comunista – San Demetrio

Corone (CS)

● Mimmo De Paola – San Demetrio Corone (CS)

● Maria Matranga – San Demetrio Corone (CS)

● Fernando Pignataro, già parlamentare e Segr. CGIL

Calabria – Altomonte (CS)

● Anna Greco, Casali del Manco(CS)

● Temistocle Scorza, COMITATO 11 GIUGNO, Cosenza

● Francesco Cirillo, Diamante CS

● Gina Cuglietta, Amantea (CS)

● Francesco Adamo, Colosimi (CS)

● Franco Piperno-Fisico, Cosenza

● PEPPINO Curcio Casali del Manco, (CS)

● Aurelio Morrone, ASSOCIAZ. CULT. SGUARDI ECOLOGICI,

Casali del Manco (CS)

● Monica Nardi – Roggiano Gravina (CS)

● Ferruccio Palermo – Roggiano Gravina(CS)

● DONATELLA DI CESARE, Docente Filosofia Sapienza

(Roma)

● LUCIANA CASTELLINA, ROMA

● ANDREA COSTA, Baobab Experience, Roma

● Giovanni Russo Spena, GIURISTI DEMOCRATICI, Roma.

● Antonio Lavorato – Roma

● Erminia Romano, Roma

● Nuccio Iovene Roma

● Silvio Greco, Roma

● Antonella Crudo – Roma

● Tiziana Sorgoni – Roma

● Federico Sorgoni –Roma

● Alessandro Gamberini Roma

● Carolei Pasquale – Roma

● Susanna Cerboni, Roma

● Timisoara Pinto, Roma

● Andrea Satta, Roma

● Maria Leto Roma

● Giovanni Maria Riccio, Roma

● Rosa Spagnolo, Roma

● Vincenzo Carbone, UNIVERSITÀ ROMA TRE, Roma

● Lucia Mazzanti, dell’Università La Sapienza di Roma,

PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Flaminia Cardini, Roma

● Antonella Crudo, Roma

● Alessandro Gamberini, Roma

● Dina Capozio, Roma

● Laura De Clementi, Roma

● Franca Gigliani, Roma

● Gloria Cherubini, Roma

● Massimo Recchioni, ricercatore storico e scrittore, Roma

● Manuela Trasciani, Roma

● Giovanni Parrella, giornalista, Roma

● Domenico Schiattone, Comunità di Base di San Paolo” di

Roma, PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Antonella Garofalo, Comunità di Base di San Paolo” di

Roma, PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Silvia Piccinini, “Comunità di Base di San Paolo” di Roma,

PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Domenico (Mimmo) Rizzuti, insegnante e sindacalista

della CGIL di Roma, PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Stefano Galieni, Roma, giornalista e dirigente politico

● Giovanni Maria Riccio, Professore Universitario, Roma

● Eleonora Forenza – insegnante, già parlamentare

europea, Roma

● Esther Koppel, giornalista, Roma

● Sara Balzerano – Orte (VT)

● Gianfranco Battista – Orte (VT)

● Adriana Sabbatini –Tarquinia (VT)

● Alessandro Conte – Fontana Liri /Frosinone

● Daniela Moro -Isolabona/IM

● Ulisse Taliani – Isolabona/IM

● Piera Santoianni, Vallecrosia /IM

● Sergio Cotta, IM

● Santo Laganà, Milazzo (ME)

● Maria Rotuletti, Barcellona Pozzo di Gotto (Me)

● Marcella Stagno, Terrasini (Palermo)

● ASSOCIAZIONE PEPPINO IMPASTATO, Cinisi (Palermo)

● Umberto Santino, NO MAFIA MEMORIAL e Centro

Impastato di Palermo

● Mela Dell’Erba, Palermo

● Emanuele Buttitta, Palermo

● Andrea Bartolotta, Associazione Peppino Impastato di

Cinisi.

● Pino Dicevi, Associazione Peppino Impastato di Cinisi.

● Pino Manzella, Associazione Peppino Impastato di Cinisi.

● Giovanni Riccobono, Associazione Peppino Impastato di

Cinisi.

● Fanny Iacopelli Associazione Peppino Impastato di Cinisi

● Giacomino Randazzo, Associazione Peppino Impastato di

Cinisi.

● Mariagrazia Vitale, Associazione Peppino Impastato di

Cinisi

● Graziella Iacopelli di Cinisi

● Cristoforo Tramontana, Milazzo (ME)

● Attilio D’Asdia, Milazzo (ME)

● Marco Filiti, Falcone (ME)

● Giovanni Bucolo, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

● Patrizia Maltese, scrittrice, Catania.

● Circolo PCI “ventunounoventuno”, Milazzo (ME)

● Associazione “IL GIGLIO, GIGLIOPOLI LA CITTÀ DEI

BAMBINI SPENSIERATI”. Milazzo (ME)

● Circolo Metropolis di Castellammare del Golfo (TP)

● Angelo Rinollo – Sinistra Italiana, Mediterranea Saving

Humans, Legambiente, Libera Ragusa

● Fabio Zanotti, referente del PROGETTO DIAMO LUCE A

RIACE, Bologna

● Bagher Rahati, mediatore culturale, Bologna, PROGETTO

DIAMO LUCE A RIACE

● Salvatore De Siena front man del PARTO DELLE NUVOLE

PESANTI, Bologna

● Luigi Garrisi, musicista ed educatore, Bologna

● Elisa Innocenzi, Bologna

● Maria Luisa Bossetti, Bologna

● Rosamaria Albanese, Ferrara

● Carolina Peverati, Ferrara

● Giglia Bitassi Bologna

● Rosamaria Albanese, Ferrara

● Stefania Guglielmi, Ferrara

● Liviana Zagagnoni, Ferrara

● Giovanna Colognesi, Ferrara

● Loredana Bondi, Ferrara

● Paola Ferrioli, Ferrara

● Gabriella Capozzi, Ferrara

● Pierangela Romanini, Ferrara

● Mariella Michelini, Ferrara

● Rita Roncarati, Copparo, Ferrara

● Mirella Tuffanelli, Ferrara

● Maria Vittoria Colamussi, Ferrara

● UDI (UNIONE DONNE IN ITALIA) Ferrara

● Ornella Farinelli, Ferrara

● Cristina Zanella, Ferrara

● Giuseppe Cusato, Ferrara

● Ada Assirelli, Ravenna

● COMPAGNIA TEATRO DUE MONDI APS, Faenza, RA

● Giovanna Argnani, Faenza RA

● Massimo Sangiorgi, Faenza RA

● Assunta Matteucci Faenza

● Nicola Bassi – Faenza (RA)

● Rosanna Sara Simone, Faenza RA

● Sara Maioli, organizzatrice teatrale e musicale, Ravenna

● Alessandro Borgonzone, ORA E SEMPRE RESISTENZA

ODV, Ravenna

● Andrea Marchetti – ORA E SEMPRE RESISTENZA ODV,

Ravenna

● Policarpo Natascia, ORA E SEMPRE RESISTENZA, Ravenna

● Bondi Sandro ORA E SEMPRE RESISTENZA, Ravenna

● Michelle Naldini – ORA E SEMPRE RESISTENZA, Ravenna

● Rigon Marco ORA E SEMPRE RESISTENZA, Ravenna

● Ada Assirelli, Ravenna

● Stefania Fongoli, Ravenna

● Mirna Saporetti, Ravenna

● Mariarosaria Venturi, Solarolo (RA)

● Mauro Savorani, RA

● Giovanna Montanari, RA

● Loretta Merenda, RA

● Claudio Pagnani, RA

● Leda Dall’Olio, RA

● Rosa Taschin, RA

● Gabriele Abrotini, RA

● Maria Paola Pattuelli, RA

● Emanuela Casadio, RA

● Eleonora Ricci, RA

● Carlotta Dragoni, RA

● Franco Donati, RA

● Luisa Randi, RA

● Rita Taroni, RA

● Valeria Perini, RA

● Raffaella De Mucci, RA

● Gianni Penazzi, Lugo, RA

● Lorenzo Bartolotti, Lugo, RA

● Maria Scarpone, RA

● Piera Ancarani, RA

● Maria Cereti, RA

● Enzo Morgagni, RA

● Silvana Merenda, RA

● Tiziana Pondi, RA

● Samantha Zoli, RA

● Tisselli Valeria, RA

● Teresa Mambelli, RA

● Tina Gentile, RA

● Pierfrancesco Montanari, RA

● Pina Vindigni – RA

● Daniela Cervi, RA

● Recchioni Giovanni Saverio, Ravenna

● Arianna Ballotta, Ravenna

● Sara Pozzi, Ravenna

● Franck Viderot, RA

● Livia Tura, RA

● Enza Leggeri, RA

● Paola Li Vecchi, RA

● Ombretta Cortesi, Villanova di Bagnacavallo RA

● Tiziana Camorani, Massa Lombarda /RA

● Riccardo Galeati art director, Ravenna

● Luca Galeati studente, Conservatorio di Ravenna

● Rita Davighi, Piacenza

● Maria Soriani, Forlì

● Laura Caputo, Modena

● Arianna Mazzotti, Gambettola, Cesena

● Francesco Albanese, Gambettola, Cesena

● Laura Fresu, infermiera – Fonte Nuova (RM)

● Patrizia Bonardi, della cooperativa sociale “Sirio” di

Parma PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Marcella Saccani, della cooperativa sociale “Sirio” di

Parma PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Michele Petraroia Coordinatore ANPI BASILICATA

● Caterina Ianniello – MANI SPORCHE APS, Pescara

● Rita Latella – Psicologa Psicoterapeuta, Pescara

● Maria Rosaria Manfredi -SFERA CLUB APS – Montesilvano

(Pescara)

● Aurora Frigerio, Airuno LC

● Massimo Panella, Perugia

● Massimiliano Amato, condirettore di Critica Sociale,

Salerno

● Rita Stanzione, docente –Roccapiemonte (SA)

● Anna D’Acunio, Caiazzo (CE)

● Maurizio Del Bufalo, Festival del Cinema dei Diritti Umani

di Napoli, PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Patrizio Esposito, L’ALFABETO URBANO, Napoli

● Giuseppe Perez, Napoli

● Viviana Perez, Napoli

● Carmela Sena, Napoli

● Mirella la Magna, Napoli

● Ugo Romano Napoli

● Giovanna e Martina Pignataro, Napoli

● Aldo Bifulco, Napoli

● Franco Vicario (GRIDAS, Scampia), Napoli

● Angelo De Falco, E ZEZI – GRUPPO OPERAIO, Pomigliano

d’Arco

● Rosetta Speranza, cooperativa sociale “La Mano Sulla

Roccia” di Napoli, PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Lucia Pintus, cooperativa sociale “La Mano Sulla Roccia”

di Napoli, PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Gian Maria Quaglia – Cava de’ Tirreni (SA)

● Gabriele Vilardi – Molfetta (BA)

● Rosa D’Amato, Eurodeputata GREENS/EFA, Taranto

● Antonella Lepiani – Polignano a Mare (Bari)

● Antonio De Rose – Polignano a Mare (Bari)

● Cinzia Santoro, Martina Franca (TA)

● Guglielmo Spettante, Milano

● Associazione CostituzioneBeniComuni, Milano

● COMITATO 11 GIUGNO MILANO

● RETE MILANESE SOSTENERE RIACE, Milano

● Giovanna Procacci, Rete Sostenere Riace, Milano

● Stefano De luca, Milano

● Lucia Pomello, Milano

● Silvia Zaru, Milano

● Pietro De Luca, Milano

● Mario Rocca, Milano

● Simonetta Reggiani, Milano

● Alessandra Tedeschi, Milano

● Nadia Boaretto, Milano

● Anna Procacci, Milano

● Elena Gimelli, Milano

● Maurizio Merlotti, Milano

● Francesco Maisto, Milano

● Enrica Rodari, Milano

● Alessandra Durante, Milano

● Claudio Moratto Milano

● Maria Laura Martinelli, Bresso (MI)

● Michela Ciuffreda, Milano

● Guido Viale, Milano

● PORTI APERTI MILANO

● COMITATO MILANESE ACQUA PUBBLICA

● Anna Polo, REDAZIONE PRESSENZA ITALIA

● Franco Morabito, Paullo (MI)

● ASSOCIAZIONE ENRICO BERLINGUER, Milano

● Massimo Gatti, Milano

● Azzurra Zannino, Milano

● Maurizio Barbarello vicepresidente Aned Milano

● Alessio Lega – artista, Milano

● TAVOLO PER LA PACE di Carugate MI

● Vincenzo Sama’ Operatore di laboratori creativi al

carcere San Vittore Milano.

● Daniela Cremonesi, Mantova

● LEGA DI CULTURA DI PIADENA (Cremona)

● Carolei Anna Emma, Brescia

● Valerio D’Ippolito, volontario di LIBERA, Carnate,

Provincia di Monza e Brianza

● Corrado Mandreoli, Limbiate MB

● Cinzia Airoldi, Calco (LC)

● Giulio Baroni, delle Acli di Bergamo, PROGETTO DIAMO

LUCE A RIACE

● Angela Messina Stezzano, Associazione Mani Amiche

Onlus (Bergamo)

● Maria Grazia Meriggi, Università di Bergamo

● Sara Sinigaglia, docente – Brinzio (VA)

● Sergio Melchiorre, scrittore – Cuveglio (VA)

● Cristiana Sosti – Gallarate (VA)

● Valeria Alessandra Ceron, Busto Arsizio (VA)

● Isabella Pallone, Bagnolo San Vito (MN)

● Rosanna De Bergami Mantova

● Laura Coghi Mantova

● Gabriele Ferrari Bagnolo San Vito (MN)

● Monica Raineri, Brescia

● Barbara Sorgoni –Torino

● Angelo d’Orsi (Università di Torino)

● ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON di Torino

● Javier Gonzalez Diaz – TO

● Andrea Augenti – TO

● Antonio Vesco – TO

● Simona Taliani – TO

● Roberto Beneduce – TO

● Paola Sacchi – TO

● Sofia Venturoli -TO

● Antonio Stopani TO

● Laura Scagliotti – Torino

● Silvana Bevilacqua – corso Monte Cucco Torino

● Beatrice Pizzini, Associazione Soomaaliya, Torino

● Francesca M. Gimelli, Galliate (Novara)

● Associazione MICo’ APS di Cuneo

● Roberta Mariotti Pisa, CORO GARIBALDI D’ASSALTO,

Livorno

● Pardo Fornaciari, Livorno

● Mauro Rubichi, Associazione Ita – Nica di cooperazione e

volontariato Collesalvetti (LI)

● Vincenzo Giordano – Street art- Via delle Brache (già Via

dei Legnaioli) FI

● Alessandra Calosi Tavarnelle Val di Pesa (FI)

● Fabrizio Dainelli Tavarnelle Val di Pesa (FI)

● Arci Firenze

● Città visibili Arci Aps Firenze

● Comitato fiorentino Fermiamo la guerra

● Coordinamento applicazione legge 194 Firenze

● Comitato Firenze con Lucano

● Libere tutte Firenze

● Libertà e giustizia Firenze

● Rete antirazzista Firenze

● Ribelli in cor Firenze

● Toscana media Art Arci Aps Firenze

● Andrea Bagni Firenze

● Chiara Giunti Firenze

● Anna Brancaccio Barberino Tavarnelle-FI

● Antonella Bundu, Firenze Città Aperta,

● Antonio Sacconi, Sesto FiorentinoT-FI

● Carla Bonora Campi Bisenzio -FI

● Caterina Cartoni, Firenze

● Fabrizio Pezzuoli Fiesole, FI

● Giovanni Fiesoli, Firenze

● Ivana Somigli Firenze

● Laura Marcheselli Firenze

● Luisa Petrucci Firenze

● Marco Giunti Barberino Tavarnelle -FI

● Maria Rosaria Bortolone Firenze

● Marisa Cabuoti Associazione cinema Olimpia Barberino

Tavarnelle, FI

● Moreno Biagioni Firenze

● Nadia Conti Campi Bisenzio-FI

● Ornella Esposito Firenze

● Patrizia Cicchese Firenze

● Daniela Stagni Firenze

● Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto

Comune Firenze

● Graziella Rumer Firenze

● Samuela Marconcini Firenze

● Donella Verdi Firenze

● Umberto Benedetti Firenze

● Paola Agorossi – Grosseto

● Simona Mussini – Associazione Archivi della Resistenza –

Circolo Edoardo Bassignani di Fosdinovo (MS)

● Alessio Giannanti, Associazione Archivi della Resistenza –

Circolo Edoardo Bassignani di Fosdinovo (MS)

● Narciso Moschini Montecatini (PT)

● Stefano Lotumolo, Lucca

● Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune

Pisa, Una città in comune, Pisa

● Elena Fumi – Associazione Cooperazione Nord-Sud

Pisa

● Marco Vercillo, Padova

● Maria Antonietta Taschin- Padova

● Milena Taschin – Padova

● Agnese Usai, avvocato – Padova

● Imelda Taschin – Silea, TV

● Leda Taschin- Montebelluna, TV

● Quarto d’Altino, VE

● Nello Balzano – Vado Ligure (SV)

● Cesare Bermani e Antonella De Palma (Società di mutuo

soccorso Ernesto de Martino di Venezia)

● Giovanna Caravaggio – Terni

● Giuditta Chiaraluce Macerata

● Direttivo Nazionale MGA sindacato nazionale forense

● Francesca Pesce – Dipartimento Diritti Umani di MGA

sindacato nazionale forense, Crotone

● Cosimo D. Matteucci presidente nazionale di MGA

sindacato nazionale forense, Barletta

● Walter Massa (Presidente nazionale Arci)

● Andrea La Malfa (Presidente Arci del Trentino)

● Marzia Frediani (Presidente Arci Firenze)

● Massimo Maisto (Presidente Arci Emilia-Romagna)

● Massimo Cortedi (Presidente Arci Lombardia)

● Massimiliano Bianchini (Presidente Arci Marche)

● Giuseppe Montemagno (Presidente Arci Sicilia)

● Stefano Kovac (Presidente Arci Liguria)

● Maso Notarianni (Presidente Arci Milano), Milano

● Filippo Sestito (Presidente Arci Crotone)

● Simone Ferretti (Presidente Arci Toscana)

● Vito Scalisi (Presidente Arci Roma)

● Giuseppe Apostoliti (Presidente Arci Calabria)

● Alessio Curatoli (Presidente Arci Campania)

● Andrea Polacchi (Presidente Arci Piemonte)

● Greta Barbolini (Arci Nazionale)

● Davide Giove (Arci Puglia)

● Ottorino Arbia (Arci Basilicata)

● Elena Gastaldello (Arci Veneto)

● Raffaella Bolini (Arci)

● Filippo Miraglia (Arci)

● Daniele Lorenzi (Arci)

● Graziano Fortunato (Arci Milano)

● Gianluca Mengozzi (Presidente Arcs – culture solidali),

Firenze

● Gianluca Paciucci, Rifondazione Comunista e

Associazione culturale “Tina Modotti” (Trieste)

● Patrizia Biasini – Trieste

● Luciana Eugenia Negro (Le Veglie contro le morti in mare –

Lipari)

● Erminia Romano (Le Veglie contro le morti in mare – DIN

Napoli)

● Aurora Iuorio (Le Veglie contro le morti in mare – Napoli)

● Anna D’Acunio (Le Veglie contro le morti in mare –

Caserta)

● Lidia Parma (Le Veglie contro le morti in mare – Bergamo)

● Norma Bertullacelli (Le Veglie contro le morti in mare –

Ora di silenzio per la pace – Genova)

● Rita Giacomini (Le Veglie contro le morti in mare –

Cantiano)

● Simonetta Bernardi (Le Veglie contro le morti in mare –

Porto Recanati)

● Sergio Genini (Le Veglie contro le morti in mare – Milano)

● Francesca Romano (Le Veglie contro le morti in mare –

Vibo Valentia)

● Anna Murmura (Le Veglie contro le morti in mare – Vibo

Valentia)

● Angela Lina Bellagamba (Le Veglie contro le morti in

mare – Carvico, Bergamo)

● Giancarlo Bianco, ORIZZONTE, Montalto Uffugo (CS)

● Annunziata Procida – ORIZZONTE Rende (CS) – Presidente

Nazionale

● Vanna Fraccaroli – ORIZZONTE, Verona

● Guido Valobra De Giovanni, ORIZZONTE Torino

● Francesco Radice Fossati, ORIZZONTE Lombardia

● Sebastiani Stefano, ORIZZONTE, LATINA

● Francesca Romana Preziosi, ORIZZONTE, ROMA

● Maurizio Acerbo, segretario nazionale PRC-SE

● Francesco Saccomanno, Federazione di Cosenza PRC-SE

● Pino Scarpelli, PRC – SE e Ass. Italia-Cuba.

● Anna Camposampiero – partito della Sinistra Europea,

Milano

● Fortunato Stramandinoli – Sinistra Italiana, Rimini

● Sergio Golinelli, SI della provincia di Ferrara

● Cesare Romagnino, Potere al Popolo

● Giuliano Granato, Potere al Popolo

● Marta Collot, Potere al Popolo

● Laila Cagnolo, Potere al Popolo

● Mauro Casadio, Potere al Popolo

● Viola Carofalo, Potere al Popolo

● Giorgio Cremaschi, Potere al Popolo

● Gianpiero Laurenzano, Potere al Popolo

● Salvatore Prinzi, Potere al Popolo

● 8Rosa Sica, Potere al Popolo

● Francesca Trasatti, Potere al Popolo

● Pino Assalone, CGIL Calabria

● Martine Mandrea, del comune di Marsiglia (Francia)

PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Aiello Shu, regista francese del documentario “Un Paese

di Calabria”, PROGETTO DIAMO LUCE A RIACE

● Catherine Catella, regista Marsiglia

● Andrea Ferrioli, Parigi

● Vattimo Pierluigi – ricercatore Paris 1 Panthéon –

Sorbonne, Parigi

● Franco Ianniello Associazione Cultura contro camorra di

Bruxelles

● Grossi Sergio – Ricercatore, Università Complutense di

Madrid

● Yasha Maccanico di Statewatch, Bristol

● Circolo Lega Ambiente “Città dello Stretto” RC

● Gennaro Ermanno Arbia Avvocato, Roma

● Unione Sindacale di Base USB di Roma

● Carlo Bommarito, Cinisi

● Mani Rosse Antirazziste

Enrico Calamai

Umberta Telfener

Rachele Colella

Monica Ardemagni

Antonella Cancellier

Maria Giulia Amadasi

Francesca Cerocchi

Marina Premoli

Lele Noferi

Alistair Drummond Petrie

Nunziata Tomasello, detta Ada

Francesca Anna Perri

Margherita Gaetani

Beatriz Moriones

Annamaria Rivera

Michela Becchis

Luigi Galloni

Franca Rovigatti

Elisabetta Canitano

Emanuela Petrolati

Gaia Pallottino