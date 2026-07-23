Approvata alla unanimità mozione a sostegno dei lavoratori e della lavoratori della DUMAREY

Approvata alla unanimità in consiglio comunale mozione a sostegno dei lavoratori e della lavoratori della DUMAREY Impegnari in questa settimana in una durissima vertenza.

La partita che si gioca negli stabilimenti pisani non è una vertenza locale e isolata ma è il sintomo di una crisi strutturale che sta mettendo in ginocchio l’intera filiera automotive italiana.

Crisi aggravata dalle contraddizioni di una transizione ecologica europea avviata e poi frenata senza alcuna pianificazione strategica, dall’esplosione dei costi energetici, dalle conseguenze dei dazi USA e delle sanzioni introdotte verso Russia e Cina, e dalle scelte aziendali di colossi come Volkswagen le cui conseguenze si ripercuotono sull’indotto.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...