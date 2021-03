Approvata all’unanimità la mozione contro la vendita dell’handling dell’aeroporto Galilei

Il consiglio comunale di Pisa ha approvato all’unanimità la nostra mozione contro la vendita dell’handling aeroportuale (qui il documento ufficiale del consiglio).

Ci avevamo visto lungo.

Da anni denunciamo il fatto che la privatizzazione del sistema aeroportuale avrebbe avuto effetti devastanti sui lavoratori, e che i processi di esternalizzazione avrebbero fatto perdere molto in termini salariali ai lavoratori.

Nel maggio del 2018, a pochi giorni dal voto per le elezioni amministrative in cui Ciccio Auletta era candidato a sindaco, Toscana Aeroporti annunciò una querela nei suoi confronti da parte dei propri legali (che poi non è mai arrivata) per avere dichiarato tutto questo durante un confronto televisivo.

E “Toscana Aeroporti un modello di speculazione e sfruttamento” fu il titolo di una delle iniziative con cui aprimmo la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2018, mentre gli altri stendevano tappeti rossi a Corporacion America.

Oggi più che mai, i fatti danno ragione a quanto da anni denunciamo.

Ecco il dispositivo di quanto approvato martedì:

Il Consiglio comunale esprime tutta la propria preoccupazione a fronte dell’annuncio da parte di Toscana Aeroporti di vendere il comparto dell’handling, per gli effetti che questo potrebbe avere sul piano occupazionale e salariale; condivide il giudizio negativo espresso dalle organizzazioni sindacali in merito ad una decisione non accettabile alla luce della fase che stiamo vivendo e che potrebbe avere riflessi negativi su tutta la città; chiede alla Regione Toscana di congelare il finanziamento stanziato, in quanto non è pensabile che vengano dati ristori pubblici a fondo perduto senza le dovute garanzie sul piano occupazionale e salariale; di dare il via libera al finanziamento solo dopo che sia stato presentato da parte della società un piano per la tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori diretti, indiretti ed in appalto; impegna il sindaco e la giunta a coordinarsi rapidamente con tutti gli altri soci pubblici per chiedere una riunione urgente del Cda e dell’assemblea dei soci, affinchè venga riesaminata la decisione assunta in merito alla vendita del comparto dell’handling; sollecita i rappresentanti in Cda di parte pubblica a rispondere positivamente alla richiesta di audizione in seconda commissione di controllo e garanzia. Impegna il Presidente del consiglio comunale ad inviare questo documento al Presidente della Regione Toscana, alla giunta regionale, ai gruppi consiliari regionali, ai membri del Cda di Toscana Aeroporti, ai componenti della assemblea dei soci di Toscana Aeroporti.

Una città in comune

