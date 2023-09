Approvata mozione su trasporto pubblico

È stata approvata lunedì all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare Diritti in Comune contro gli aumenti del servizio del trasporto pubblico locale per alcuni quartieri periferici della nostra città. Aumenti che sono stati determinati dalla scellerata privatizzazione approvata negli scorsi anni dalla Regione Toscana.

A indicare i quartieri di Riglione, Oratoio, La Vettola, San Piero a Grado come aree extraurbane era stata la Giunta che allora era guidata dal sindaco Filippeschi, penalizzando così fortemente le periferie della nostra città. Ed è inammissibile che la nuova Giunta Conti in tutti questi anni non abbia mai richiesto una revisione del contratto su una scelta che danneggia in maniera inaccettabile centinaia di famiglie.

La mozione a firma Ciccio Auletta ritiene infatti inammissibile “classificare i quartieri di Riglione, Oratoio, La Vettola, San Piero a Grado come aree extraurbane” evidenziando semmai “che il servizio di trasporto pubblico per queste aree debba essere ulteriormente potenziato”.

E proprio per questi motivi la stessa mozione approvata all’unanimità impegna il sindaco e la Giunta a procedere con tutte le iniziative urgenti e necessarie a “reinserire queste aree nelle tratte urbane senza ulteriori costi per le famiglie, a verificare gli eventuali impegni economici per l’amministrazione comunale, al fine di risolvere almeno temporaneamente le criticità emerse, avviando un confronto con la Regione Toscana e Autolinee Toscane, a congelare subito l’aumento delle tariffe e rimborsare al contempo tutte e tutti coloro che hanno già stipulato gli abbonamenti a prezzi maggiorati”

