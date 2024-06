Approvata nostra mozione a sostegno della proposta di legge regionale per costituzione consorzio industriale a tutela dell’ex stabilimento GKN

Nella seduta del 20 giugno 2024 del consiglio comunale di Pisa è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal nostro conigliere Ciccio Auletta a sostegno della proposta di legge regionale per la costituzione di un consorzio industriale a tutela dell’ex stabilimento GKN.

Si tratta di un importante risultato a sostegno della lotta che i lavoratori ex-GKN stanno portando avanti da quasi 2 anni.

Riportiamo di seguito il testo integrale della mozione.

Diritti in Comune

MOZIONE

N. 12 del 20/06/2024

OGGETTO: PER UNA LEGGE PER UNA FABBRICA SOCIALMENTE INTEGRATA _ EX GKN – PRESENTATA DAL CONS. AULETTA (DIRITTI IN COMUNE: UCIC-UP) IN DATA 19/04/2024

Ricordato come il territorio delle province toscane patisca una profonda crisi industriale e una sensibile riduzione del sistema produttivo, di cui sono esempio il settore industriale dell’automotive e il settore metalmeccanico nella provincia fiorentina, con ripercussioni negative sull’intero sistema regionale.

Richiamato come le gravi difficoltà attraversate da molte imprese ad oggi comportino rischi rilevanti di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale del territorio.

Constatata la necessità di avviare nuove iniziative industriali e artigianali in ambito territoriale con la finalità di promuovere sviluppo, occupazione, valorizzazione dei saperi e delle risorse endogene del territorio, favorendo i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione di immobili da destinare alla produzione, alla gestione delle attività e dei servizi strumentali alla produzione.

Preso atto che spettano alle Regioni le funzioni amministrative in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Riconosciuta la volontà della Regione Toscana di investire sulla sperimentazione sociale di una reindustrializzazione dal basso.

Richiamata la legge regionale n.65 del 2014, che all’art. 3, comma 2, lettera c) definisce i ‘sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici’ come componente costitutiva del patrimonio territoriale, precisando al comma 3 che le “componenti di cui al comma 2, e le relative risorse non possono essere ridotte in modo irreversibile”.

Richiamata altresì la legge n.234 del 2021, che prevede l’interazione tra intervento privato, pubblico, cooperativa dei lavoratori e iniziative socio-culturali del territorio.

Ritenuto che sia pertanto opportuno mettere in atto ogni azione utile e possibile per garantire i presupposti per una reindustrializzazione che tuteli il territorio, il lavoro e l’ambiente e scongiuri così l’ennesima speculazione fondiaria e immobiliare, e che questo necessiti per quanto di competenza sia di un intervento complessivo del Governo sul piano nazionale sia della Regione Toscana sul piano locale

Ricordata l’inadempienza dell’attuale proprietà QF rispetto alla corresponsione degli stipendi ai dipendenti che si protrae da oltre 5 mesi, facendo sì che le lavoratrici e i lavoratori versino in una situazione di profonda difficoltà socio-economica;

Riconosciuta la costituzionalità della proposta di legge per la costituzione di un consorzio industriale a tutela dell’ex stabilimento GKN, avanzata dal Collettivo di Fabbrica GKN e dalle reti solidali e rivendicata attraverso 13 giorni di sciopero della fame, affinché il sito produttivo di Campi Bisenzio venga tutelato da fenomeni di speculazione immobiliare e venga preservata la sua vocazione produttiva.

Preso atto che il Presidente del Consiglio Regionale ha annunciato che la proposta di legge sulla reindustrializzazione è stata assegnata alla Commissione Sviluppo Economico

Il Consiglio comunale

sollecita con la massima urgenza la Regione a discutere la proposta di legge regionale per dare una prospettiva di una fabbrica socialmente integrata, anche con l’ipotesi di un consorzio;

auspica che si arrivi quindi in tempo brevi all’approvazione della proposta di legge avanzata dal Collettivo di Fabbrica GKN;

sostiene questa importante vertenza che da due anni i lavoratori e le lavoratrici portano avanti senza sosta.

Impegna il Presidente del Consiglio comunale a trasmettere il presente atto:

Al Presidente della Regione Toscana;

Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana;

All’Assessora della Regione Toscana con delega all’impiego;

All’Assessore della Regione Toscana con la delega all’economia e alle attività produttive;

Al Consigliere per il lavoro della Regione Toscana;

Al Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Toscana;

Al Presidente della Camera;

Al Presidente del Senato

La presente Mozione è stata approvata all’unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato: