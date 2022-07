Approvato il nuovo piano strutturale

E’ stato approvato dalla destra il nuovo Piano strutturale intercomunale dopo due giorni ininterrotti di consiglio comunale online, con un chiaro abuso da parte del Presidente del Consiglio comunale per tutelare la Lega che non garantiva i numeri per l’approvazione in presenza.

Nonostante le operazioni di greenwashing del Sindaco, che ricordano quelle per la base militare a Coltano, siamo davanti ad un mix di nuove cementificazioni e di grandi concessioni agli immobiliaristi e costruttori.

Si consuma suolo, si asfaltano molte aree verdi, si confermano previsioni pesantissime come la Cittadella Aeroportuale ma anche nuove edificazioni per 65.000 mq nella area tra via Bonanno – Viale delle Cascine, dove è il privato a dettare legge.

Si dà il via libera a varianti per nuove residenze, si costruiscono nuove case, alberghi e insediamenti produttivi anche ad Ospedaletto dove ci sono migliaia i metri cubi inutilizzati.

Una città in comune

Mi piace: Mi piace Caricamento...