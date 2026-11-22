Con l’approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali, la maggioranza di destra ha calato la maschera: quella votata oggi non è una misura di sostegno alle famiglie in difficoltà, ma un vero e proprio condono a 360 gradi che fa un regalo su misura a chi non ha pagato le tasse locali.

Il testo approvato consente di estinguere i debiti tributari (dall’IMU alla TARI) notificati entro il 31 dicembre 2020 cancellando del tutto il pagamento di sanzioni e interessi. La gravità inaccettabile di questo provvedimento sta in un punto centrale: il regolamento non prevede alcun criterio sociale, né di reddito né di patrimonio, per accedere all’agevolazione.

Non viene richiesta l’attestazione ISEE, non viene verificata la reale difficoltà economica e non si fa alcuna distinzione tra una famiglia “con l’acqua alla gola” e un grande proprietario immobiliare o un’azienda con debiti accumulati per anni. Chiunque abbia pendenze tributarie arretrate potrà usufruire dello sconto su more e sanzioni, senza dover dimostrare alcuna indigenza.

Un’ingiustizia palese che crea un doppio binario intollerabile:

Per le famiglie in difficoltà che chiedono un contributo o un bonus sociale, il Comune esige giustamente requisiti ISEE stringenti e spesso la completa regolarità nei pagamenti.

Per chi accumula debiti e non contribuisce alla comunità, si spalancano le porte a un’amnistia sulle sanzioni senza chiedere alcuna garanzia né verificare il reddito.

Come Una città in comune e Rifondazione Comunista ci siamo opposti con forza a questa delibera. La vera giustizia fiscale non si fa strizzando l’occhio a chi elude le regole, ma applicando il principio costituzionale di progressività: chi ha di più deve contribuire in proporzione, e le risorse recuperate devono servire a finanziare i servizi pubblici, l’edilizia sociale e il welfare.

Continuare a premiare chi non paga con condoni privi di qualsiasi criterio di equità significa minare il patto sociale e penalizzare tutti i cittadini e le cittadine che, con sacrificio, pagano regolarmente le tasse.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

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