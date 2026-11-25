In Consiglio comunale è stata approvata, con il solo voto contrario del nostro gruppo consiliare, la delibera con cui la società Namira ottiene un’importante e ingiustificabile proroga per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle aree del porto, interventi che avrebbe già dovuto completare da tempo.

In aula abbiamo assistito, ancora una volta, a una piena convergenza tra il centrosinistra, con in testa il Pd, e la destra del sindaco Conti che governa la città, con buona pace dell’ecologismo sbandierato perfino nei nomi dei partiti e delle coalizioni presenti in Consiglio.

Che l’unico obiettivo fosse approvare l’atto in pieno accordo è parso subito evidente. Ad inizio seduta, infatti, abbiamo chiesto il rinvio della delibera alla luce della lettera inviata dalla Provincia di Pisa al Sindaco e a tutti i capigruppo lo scorso 17 novembre: un documento in cui l’ente chiedeva di rivedere i tempi della proroga, viste le rilevanti questioni connesse al mancato acquisto, da parte di Namira, delle aree del porto di proprietà provinciale. In Consiglio il presidente della Prima Commissione ha dichiarato di aver avviato interlocuzioni con la Provincia senza ricevere risposta, pur ammettendo di non aver mai invitato l’altro ente all’istruttoria in Commissione. Anche in questo caso la proposta di rinvio è stata votata esclusivamente dal nostro gruppo consiliare e dal capogruppo Sofia (AVS), mentre il resto del centrosinistra ha ignorato perfino le richieste avanzate dallo stesso presidente Angori.

Ma ciò che è ancor più grave è che, con questo voto, il Comune di Pisa non solo continua a fare da bancomat a una società privata, ma accoglie in pieno le condizioni e le motivazioni alla base della richiesta di proroga: garantire a Namira il tempo necessario per vedersi approvare un progetto ancora più redditizio per i propri interessi privati.

Nella delibera, infatti, la proroga viene messa in diretta connessione con la presentazione, da parte della società, di un’osservazione al Piano Operativo Comunale (POC) con cui si chiede «un incremento delle potenzialità edificatorie a carattere turistico-ricettivo, commerciale e residenziale».

Del resto, la nostra coalizione denuncia questo disegno fin da gennaio di quest’anno, quando ha reso pubblico il contenuto del contributo inviato al POC da Namira: la società chiedeva di realizzare una mega struttura ricettiva da 6.800 mq al posto dell’attuale destinazione residenziale di 4.900 mq, triplicando così la previsione turistico-ricettiva precedentemente collocata nella UMI 12 (pari a 2.312 mq). Non solo: per fare spazio a questo polo alberghiero e ad altri servizi privati, veniva richiesto anche lo stralcio di una porzione di area oggi destinata a standard in cessione al Comune e l’aumento delle altezze delle nuove strutture. Il POC adottato, peraltro, asseconda già in buona parte queste richieste, prevedendo la zona di trasformazione S9 con 3.000 mq destinati ad albergo e 2.500 mq a residenza: quantità che evidentemente non bastano alla società privata, visto che ha presentato un’ulteriore osservazione per aumentarle.

Non ritenendo più l’opzione residenziale abbastanza lucrativa, Namira mette in atto una evidente operazione al rialzo puntando tutto sulla maxi struttura ricettiva: la riproposizione del solito modello turistico che consuma il territorio e produce lavoro povero e precario, come dimostrano tutti gli studi più recenti.

Ieri in Consiglio centrodestra e centrosinistra, avallando completamente questo modus operandi, hanno concesso l’ennesima proroga al grande investitore privato. Hanno perfino messo in scena un’intesa con cui il Pd ha ritirato i propri emendamenti in cambio di un ordine del giorno approvato dalla destra: un accordo il cui unico significato è assecondare le richieste private, dimenticando totalmente ciò che la politica dovrebbe fare, ovvero occuparsi di chi la città la vive.

Siamo stati così, ancora una volta, l’unica voce contraria. Da sempre contestiamo, insieme alle associazioni ambientaliste, la mega operazione immobiliare nelle aree del Porto di Marina di Pisa per la sua natura speculativa e per gli impatti pesantissimi su un territorio — interno al Parco di San Rossore — sempre più fragile a causa dei cambiamenti climatici e dell’azione antropica: un ambito che necessiterebbe di ben altri interventi di rilancio, e non della solita colata di cemento.

Per noi la politica è una cosa seria, e l’ecologismo anche. Proprio l’elaborazione del Piano Operativo Comunale sarebbe l’occasione giusta e il momento adeguato per ripensare tutta l’area e procedere a una pianificazione orientata a funzioni sociali e pubbliche: servizi e spazi commerciali di vicinato in continuità e a completamento dell’abitato storico, non un corpo estraneo e chiuso come nelle precedenti previsioni, bensì parte integrante del tessuto edificato di Marina, lasciando libere e pubbliche le aree intorno al porto affinché siano fruibili da tutte e tutti e prevedendo ampie zone di verde pubblico, utili anche alla mitigazione climatica e alla ritenzione delle acque meteoriche.

Diritti in Comune (Una città in comune -Rifondazione Comunista Pisa)

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