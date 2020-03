Aree Sin-Sir di Livorno: “La Regione realizzi studi epidemiologici sui residenti e trovi i fondi per la bonifica”

“La bonifica delle aree Sin-Sir della zona livornese è un problema grave che si trascina da decenni, con ritardi persino superiori a quelli di altre aree simili della nostra regione, dove un po’ di risorse per le bonifiche stanno iniziando ad arrivare, seppur del tutto insufficienti. Per quanto concerne l’area di Livorno e Collesalvetti occorre procedere quanto prima con la stipula di un Accordo di Programma che individui i necessari finanziamenti per avviare le azioni di recupero ambientale e uscire da questa stasi inaccettabile”. È quanto hanno affermato Tommaso Fattori e Paolo Sarti, consiglieri regionali di Sì Toscana a Sinistra, e Ciccio Auletta, consigliere comunale a Pisa della coalizione Diritti in Comune.

Il gruppo regionale Sì Toscana a Sinistra ha appena depositato una mozione che impegna la Giunta regionale a realizzare studi epidemiologici di coorte sulla popolazione residente nei pressi del Sito di Interesse Nazionale (Sin) che interessa i comuni di Livorno e Collesalvetti per una superficie complessiva di oltre 20 chilometri quadrati. “Peraltro – hanno aggiunto Fattori, Sarti e Auletta – la costituzione di uno specifico comitato incaricato di approfondire i dati epidemiologici per le popolazioni che vivono nelle vicinanze del Sin era stato annunciato anche dal Presidente della Regione Rossi”.

L’atto di indirizzo chiede alla Giunta di attivare un monitoraggio continuo da parte di Arpat sulla centralina della raffineria Eni, con un’attenzione specifica a eventuali picchi d’idrogeno solforato, e di verificare l’iter dei lavori previsti da Eni per eliminare il problema delle maleodoranze. “I dati del V Rapporto Sentieri, il programma di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati da bonificare promosso dal Ministero della salute, sono particolarmente eloquenti ed allarmanti: in questa area vi è un eccesso di mortalità e una maggiore incidenza di tumori oltre che di malattie respiratorie e dell’apparato digerente. Un recente rapporto dell’Inail ha evidenziato persino un eccesso di malattie professionali”, aggiungono i consiglieri. “Come ben sappiamo il lavoro di bonifica delle aree del Sin di Livorno e Collesalvetti non è neanche iniziato, dato che manca persino l’Accordo di Programma, e in oltre vent’anni non è stato approvato alcun progetto di bonifica”, hanno concluso Fattori, Sarti e Auletta. “Come se non bastasse, la popolazione deve sopportare miasmi maleodoranti e irritanti per gli occhi e le vie respiratorie che interessano un’area che sta fra Livorno, Collesalvetti e Calambrone, nella provincia di Pisa”.

