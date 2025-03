ARPAT: sosteniamo la vertenza dei lavoratori e delle lavoratrici contro le politiche di depotenziamento della Regione Toscana. Una mozione in consiglio comunale

Siamo molto preoccupati sulla situazione di ARPAT. Lo stato di agitazione in atto dall’ottobre 2023 disegna una condizione dell’agenzia che dovrebbe preoccupare tutte e tutti. Il ruolo di ARPAT all’interno delle funzioni di salvaguardia dell’ambiente e della salute è di fondamentale importanza. Oramai da troppo tempo l’agenzia è entrata in uno stato di lenta agonia, a causa delle scelte del centrosinistra che governa la Regione, che impedisce ad ARPAT di svolgere efficacemente il proprio ruolo, a causa della carenza di personale e della sua avanzata anzianità di servizio, nonché della scarsa disponibilità di mezzi e strumentazioni adeguate, con la conseguenza che si è prodotto un calo delle attività di protezione ambientale nel territorio regionale,

E’ sufficiente ricordare i tagli che la Regione da anni impone ad ARPAT con pesantissime conseguenze sul sistema dei controlli. Sono sufficienti, nel caso del nostro territorio, due esempi: il taglio delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria nella nostra città e lo scandalo emerso con l’inchiesta Keu. Quest’ultimo è strettamente connesso al depotenziamento de facto di ARPAT, se si pensa che nel 2011 la chiusura del presidio ARPAT di San Miniato incideva proprio sulla Zona del Cuoio, essendo indispensabile per il monitoraggio dell’inquinamento in particolare quello connesso alle attività conciarie.

Ma non solo. Il nuovo modello avviato da Regione Toscana sta minando l’indipendenza e la terzietà di ARPAT contravvenendo i principi della legge nazionale e in netta controtendenza con il percorso che aveva portato alla legge regionale 30 del 2009, istitutiva di ARPAT. Quel percorso non è mai stato attuato in modo definitivo soprattutto in termini di risorse che non sono mai state certe. Anzi, le condizioni sono ulteriormente peggiorate nei tempi recenti: non sono stati stanziati1 milione e 200 mila euro per i rinnovi contrattuali di comparto e di dirigenza, cioè un colpo di accetta alle numerose professionalità all’interno dell’agenzia.

Il nostro territorio, purtroppo, è da molto tempo sotto scacco ambientale: dalle zone SIN e SIR, come emerso anche nel percorso congiunto delle commissioni ambiente di Livorno, Pisa e Collesalvetti da noi promosso alle problematiche della balneabilità delle acque, al problema delle polveri derivanti dal traffico. Avere un’agenzia veramente indipendente con risorse e professionalità adeguate, sia in termini qualitativi che quantitativi, significa per noi avere garantiti ambiente e salute. Per questo riporteremo la questione con forza in consiglio comunale, all’interno di una lotta che portiamo avanti da anni, per sostenere con una mozione i lavoratori e le lavoratrici di ARPAT e per chiedere alla Regione che venga finalmente data forma e sostanza al percorso iniziato nel 2009 per avere una agenzia per l’ambiente efficiente, efficace e totalmente indipendente.

Diritti in comune: Una città in comune Pisa – Rifondazione Comunista

