Arriva a Pisa la direttrice d’orchestra Venezi, che ci tiene a farsi chiamare direttore, e Sindaco e presidente del teatro Verdi la accolgono stendendo il tappeto rosso

Venezi, nominata ad una carica di grande prestigio come quella della direzione musicale stabile del teatro La Fenice di Venezia, è stata contestata in primis dalle maestranze del teatro La Fenice stesso che con lei dovrebbero lavorare e che evidenziano come Venezi non abbia un curriculum all’altezza del ruolo ponendo seri dubbi su una nomina politica, un posizionamento di potere, dato che Venezi è personaggio pubblico noto per essere nella totale simpatia di fratelli d’italia (oltre che per varie vicende pop, tipo aver partecipato come presentatrice al festival di sanremo).

A queste contestazioni la direttrice d’orchestra risponde anzitutto sottolineando l’importanza di essere chiamata Direttore e, poi, attaccando i sindacati e affermando che sarebbero loro a dirigere La Fenice in un clima che definisce di anarchia.

Sembra una storia lontana da noi ma non lo è affatto perché al centro mette il rapporto tra dirigenza dei teatri e personale, tra chi “comanda” e chi lavora, oltre che parlarci dell ‘assegnazione di incarichi di prestigio, nel mondo del teatro e della cultura, sulla base di una spartizione politica degli stessi.

Gravissimo che Venezi si sia permessa di denigrare il ruolo delle rappresentanze sindacali, il tutto tra gli applausi del sindaco Conti e del presidente Fiorini, e di averlo fatto proprio al teatro Verdi dove da mesi lavoratori e lavoratrici sono in stato d’agitazione.

Le dichiarazioni della direttrice evidenziano tutta la contraddizione e la distanza che c’è tra chi “comanda”un teatro e chi lo tiene in vita.

L’immagine di una direzione che seda e non ascolta, che impone e non costruisce che si erge al di sopra e non valorizza il ruolo di ogni componente è assolutamente in linea con la melodia della destra meloniana, di cui è intrisa anche la giunta Conti e che evidenza la distanza siderale che c’è tra chi dovrebbe dirigere un luogo di lavoro, come ricordiamocelo sono i teatri, e chi lo vive spesso con paghe indecorose e lavori precari e difficoltà di selezioni che seguono criteri poco (per non dire per niente) intelligibili.

Assecondare questa narrazione significa distruggere il ruolo veramente politico del teatro che nasce per essere uno spazio critico, libero e di comunità.

